4 факта о Льве Толстом, которых нет в учебнике

Толстой выступал против богатства и собственности, хотя сам был помещиком и получал доход от литературы. В 1891 году он передал имущество жене и детям, а также отказался от части авторских прав. Свободно издавать можно было произведения, написанные после 1881 года, когда взгляды Толстого резко изменились. Права на более ранние книги, включая «Войну и мир» и «Анну Каренину», остались у семьи.