Лишил себя авторских прав. 4 факта о Льве Толстом, которых нет в учебнике

Лев Толстой был бунтарём, новатором и человеком, который шёл против системы ради других — по крайней мере, именно таким его показывают редкие экспонаты, привезённые в Красноярский край. Среди них цепь и знак мирового посредника, школьные счёты, документы о помощи голодающим, фотографии и старые издания его работ.
Выставка «Лев Толстой — адвокат стомиллионного народа» (12+) открылась в Национальном центре Виктора Астафьева в Овсянке. Krsk.aif.ru вместе с заведующим сектором «Интеллект-центр» Евгением Парфёновым, подготовил четыре неожиданных факта о классике, в которых литература уходит на второй план.
1. Отменил оценки и домашние задания ещё в XIX веке.
В 1859 году Толстой открыл в Ясной Поляне школу для крестьянских детей. Он сам преподавал, а также приглашал знакомых и студентов Московского университета. Детей учили читать, писать, считать и рисовать, но привычного расписания там не было.
«Детям не давали домашнего задания, не ставили оценок. Можно было приходить, когда хочешь, уходить, когда хочешь, вставать и уходить. Толстой считал главным принципом свободу ребёнка и любовь к детям», — рассказал Евгений Парфёнов.
Толстой считал, что ребёнка нельзя силой удерживать за партой. Учитель должен был проводить занятие так, чтобы ученику самому хотелось остаться. Для XIX века такой подход выглядел необычно. Соседние помещики возмущались даже тем, что граф учит крестьянских детей. Во время работы школы Толстой выпускал журнал «Ясная Поляна», составлял азбуки и книги для чтения. Школа закрылась в 1862 году, но он не оставил педагогику и продолжал выпускать дидактические труды.
2. Ненавидел деньги, но отвоёвывал каждую копейку.
Во время голода 1891−1892 годов Толстой вместе с семьёй и единомышленниками организовал помощь жителям деревень. Они выясняли, кто остался без еды, открывали бесплатные столовые, покупали крупы, картофель и дрова, раздавали семена.
Всего появилось около двухсот столовых. Пожертвования поступали из России и из-за рубежа. Иногда вместо денег присылали вещи и ценности. Их требовалось продать, чтобы приобрести продукты.
«Толстой не сидел за столом и не командовал. Он ходил на рынок, продавал присланные предметы, очень активно торговался. При этом он ненавидел деньги и имущество и не хотел ко всему этому прикасаться», — отметил Евгений Парфёнов.
Столовые помогали контролировать распределение продуктов. Если просто раздавать еду, её мог получить человек, у которого уже были запасы, пока соседняя семья продолжала голодать.
3. Судился из-за сгоревшей деревни.
После отмены крепостного права Толстой стал мировым посредником и разбирал споры между помещиками и крестьянами. Об этой работе на выставке напоминают цепь и должностной знак.
Один из конфликтов начался после пожара 23 мая 1861 года в деревне Хомяковке, принадлежавшей помещику Осиповичу. Сгорели семь крестьянских дворов. Владелец должен был дать погорельцам деньги и лес для новых домов, однако покупать древесину не хотел. Осипович предложил переселить людей в переулки той же деревни. Крестьяне потребовали выплатить им по 500 рублей и предоставить по 200 брёвен на каждый двор. Мировой съезд поддержал помещика и назначил пострадавшим только по 50 рублей.
Толстой выступил против. Он утверждал, что постановление изменили или приняли после того, как он покинул заседание. Писатель направил жалобу в губернское присутствие по крестьянским делам, но пересмотра решения не добился.
«Казалось бы, ситуация была урегулирована законом и всё понятно. Но произвол официальных структур победил, и Толстой ничего не мог с этим сделать», — рассказал Евгений Парфёнов.
4. Лишил себя прав на собственные книги.
Толстой выступал против богатства и собственности, хотя сам был помещиком и получал доход от литературы. В 1891 году он передал имущество жене и детям, а также отказался от части авторских прав. Свободно издавать можно было произведения, написанные после 1881 года, когда взгляды Толстого резко изменились. Права на более ранние книги, включая «Войну и мир» и «Анну Каренину», остались у семьи.
«Здесь Толстой пошёл на компромисс. У Софьи Андреевны с ним была большая семья, детей нужно было воспитывать и поднимать на ноги. Формально он ничем не владел, но фактически продолжал жить в имении и пользоваться его благами», — объяснил Евгений Парфёнов.
Толстой понимал это противоречие. Он пытался отказаться от собственности, но не мог полностью убрать из своей жизни деньги и ответственность за близких. Напомним, ранее мы рассказывали 7 фактов о Енисее, которые вы не знали.