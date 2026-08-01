Лишил себя авторских прав. 4 факта о Льве Толстом, которых нет в учебнике

Толстой считал, что ребёнка нельзя силой удерживать за партой. Учитель должен был проводить занятие так, чтобы ученику самому хотелось остаться. Для XIX века такой подход выглядел необычно. Соседние помещики возмущались даже тем, что граф учит крестьянских детей. Во время работы школы Толстой выпускал журнал «Ясная Поляна», составлял азбуки и книги для чтения. Школа закрылась в 1862 году, но он не оставил педагогику и продолжал выпускать дидактические труды.