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Россиянам рассказали об индексации маткапитала в 2027 году

Депутат Коломейцев: маткапитал пересчитают с 1 февраля 2027 года.

Источник: Комсомольская правда

Материнский капитал с 1 февраля 2027 года будет проиндексирован по фактическому уровню инфляции за 2026 год. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Николай Коломейцев.

«Главное изменение в программе материнского капитала, предусмотренное с 2027 года, — это традиционная плановая индексация с 1 февраля», — сказал политик.

По словам Коломейцева, индексация коснется как новых сертификатов, так и неиспользованного остатка средств. Перерасчет маткапитала пройдет автоматически.

Если часть маткапитала уже была потрачена, прибавку начислят только на оставшуюся сумму. Депутат рекомендовал учитывать это при планировании крупных расходов, например, первоначального взноса по ипотеке.

Ранее KP.RU сообщал, что с 1 сентября студенческие семьи смогут претендовать на отдельные комнаты в общежитиях. По закону студенческой считается молодая семья, в которой каждый из супругов — обучающийся в возрасте до 35 лет.

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