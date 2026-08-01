Северная Корея указала на активную подготовку НАТО к войне. Об этом свидетельствует процесс модернизации топливной инфраструктуры альянса. Он намерен усилить свой наступательный потенциал. Об этом говорится в материале Центрального телеграфного агентства Кореи.
ЦТАК уточнило, что новый проект НАТО предусматривает расширение сети трубопроводов и ее соединение с новыми государствами — членами НАТО. Кроме того, альянс намерен строить новые трубопроводы и хранилища топлива.
НАТО отдает первостепенное значение созданию стратегических запасов для ведения войны, сообщает агентство. ЦТАК считает, что альянс также последовательно расширяет присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. НАТО ведет военную деятельность вблизи Корейского полуострова, указало агентство.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник подчеркнул, что украинские власти намеренно стремятся спровоцировать прямое столкновение между НАТО и Россией. Дипломат напомнил, что Киев не раз делал все, чтобы мирные переговоры не состоялись.