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КНДР выступила с предупреждением: НАТО активно готовится к войне

ЦТАК заявило о подготовке НАТО к войне на фоне модернизации инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

Северная Корея указала на активную подготовку НАТО к войне. Об этом свидетельствует процесс модернизации топливной инфраструктуры альянса. Он намерен усилить свой наступательный потенциал. Об этом говорится в материале Центрального телеграфного агентства Кореи.

ЦТАК уточнило, что новый проект НАТО предусматривает расширение сети трубопроводов и ее соединение с новыми государствами — членами НАТО. Кроме того, альянс намерен строить новые трубопроводы и хранилища топлива.

НАТО отдает первостепенное значение созданию стратегических запасов для ведения войны, сообщает агентство. ЦТАК считает, что альянс также последовательно расширяет присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. НАТО ведет военную деятельность вблизи Корейского полуострова, указало агентство.

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник подчеркнул, что украинские власти намеренно стремятся спровоцировать прямое столкновение между НАТО и Россией. Дипломат напомнил, что Киев не раз делал все, чтобы мирные переговоры не состоялись.

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