В Минздраве назвали основные признаки старения

Ранее Ткачева рассказала РИА Новости, что, согласно классификации ВОЗ, молодость заканчивается в 45 лет. При этом, по ее словам, вакцины против пневмококка и гриппа снижают риск появления инфекционных заболеваний и могут продлить жизнь.