В Минздраве назвали основные признаки старения

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Снижение функций органов, замедление скорости ходьбы, когнитивные и сенсорные нарушения являются основными признаками старения, сообщила РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
«Очевидные признаки старения — это снижение функций разных органов и систем, замедление скорости ходьбы, когнитивные и сенсорные нарушения, а также нарушения зрения и слуха», — сказала Ткачева.
Ранее Ткачева рассказала РИА Новости, что, согласно классификации ВОЗ, молодость заканчивается в 45 лет. При этом, по ее словам, вакцины против пневмококка и гриппа снижают риск появления инфекционных заболеваний и могут продлить жизнь.