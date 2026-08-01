РФ не будет платить взнос в бюджет атомного агентства ОЭСР в 2026 году

28 июля президент РФ Владимир Путин распорядился изменить военно-техническое сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном. В соответствующих документах он поручил принять предложение российского правительства о проведении переговоров с этими странами. Их целью выступает заключение протокола о внесении изменений в договоры о развитии военно-технического сотрудничества с государствами.