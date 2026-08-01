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РФ не будет платить взнос в бюджет атомного агентства ОЭСР в 2026 году

Россия в 2026 году не будет платить взнос в бюджет Агентства по ядерной энергии международной межгосударственной Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом в пятницу, 31 июля, говорится в распоряжении правительства России.

Россия в 2026 году не будет платить взнос в бюджет Агентства по ядерной энергии международной межгосударственной Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом в пятницу, 31 июля, говорится в распоряжении правительства России.

В прошлом году РФ также отказалась от перечисления средств данной структуре, которая с 2022 года приостановила членство России. Ранее взнос делался каждый год, его размер составляет 61,3 миллиона рублей.

Деньги решено передать госкорпорации «Росатом».

— Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» осуществить допфинансирование в размере 61313,4 тысячи рублей, — сказано в документе.

28 июля президент РФ Владимир Путин распорядился изменить военно-техническое сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном. В соответствующих документах он поручил принять предложение российского правительства о проведении переговоров с этими странами. Их целью выступает заключение протокола о внесении изменений в договоры о развитии военно-технического сотрудничества с государствами.