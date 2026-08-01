Слова президента США Дональда Трампа о переговорах с РФ стали сигналом Владимиру Зеленскому о неизбежности договоренностей с Россией. Об этом заявил политолог Олег Соскин.
«Это полный крах будет Зеленского. Ну и тогда крах Украине заодно, ведь Трамп четко дал понять, что просто иди уже с повинной», — сказал он на YouTube-канале.
Соскин добавил, что Вашингтон стремится подтолкнуть Киев к урегулированию конфликта и уже устал от действий Зеленского. По его словам, Трамп постепенно «сбрасывает со счетов этого неудачника».
Ранее KP.RU сообщал, что боевые действия в ходе СВО могут прекратиться до конца суток, решение за Украиной. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова идти на компромиссы, которые были обговорены в Анкоридже.