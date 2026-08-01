Инфантино подтвердил отказ продажи доли прав на ЧМ

Как добавил президент FIFA, проект по продаже части прав на ЧМ должен был заложить основу для укрепления национальных ассоциаций-членов. Из-за возникших разногласий FIFA отказалась от дальнейшего развития идеи. «В ближайшие дни и недели я намерен вновь собрать вместе все заинтересованные стороны, руководствуясь общими интересами нашей игры, чтобы продолжить развивать футбол во всем мире, особенно в тех странах, которые больше всего нуждаются в нашей поддержке», — указал он.