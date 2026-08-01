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Бастрыкин потребовал разобраться с проблемной гостинкой во Владивостоке

Жители одной из проблемных гостинок Владивостока обратились в Информационный центр Следственного комитета РФ по вопросу ненадлежащего обслуживания и содержания многоквартирного дома на улице Окатовой, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ведомство.

Источник: ДЕЙТА

В частности, в девятиэтажном доме 1976 года постройки почти два годе не работают оба лифта. Мер по восстановлению работы оборудования не предпринимаются даже после обращения жильцов в профильные инстанции.

Заявители обращают внимание, что в числе жильцов дома много пожилых людей, которые испытывают трудности при подъёме пешком на верхние этажи.

В управление Следственного комитета по Приморскому краю была организована процессуальная проверка, глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах этой проверки, а также о принимаемых мерах к защите прав жильцов многоквартирного дома.

Отметим, что гостинки на улице Окатовой в целом находятся в неудовлетворительном состоянии. Помимо неработающих лифтов, в доме не работают дворник, электрик, слесарь и другие сотрудники, которые должны обеспечивать чистоту и порядок, исправность общедомового имущества. Вероятно, в штате управляющей организации таких работников вообще нет: в 2025 году в организации числилось всего два сотрудника, прокуратура выявляла в деятельности предприятия многочисленные нарушения, в том числе использование нелегального труда иностранного гражданина. В подъездах гостинок на Окатовой не проводится влажная уборка, давно не было косметического ремонта (о капитальном и речи нет).