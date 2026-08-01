Бастрыкин потребовал разобраться с проблемной гостинкой во Владивостоке

Отметим, что гостинки на улице Окатовой в целом находятся в неудовлетворительном состоянии. Помимо неработающих лифтов, в доме не работают дворник, электрик, слесарь и другие сотрудники, которые должны обеспечивать чистоту и порядок, исправность общедомового имущества. Вероятно, в штате управляющей организации таких работников вообще нет: в 2025 году в организации числилось всего два сотрудника, прокуратура выявляла в деятельности предприятия многочисленные нарушения, в том числе использование нелегального труда иностранного гражданина. В подъездах гостинок на Окатовой не проводится влажная уборка, давно не было косметического ремонта (о капитальном и речи нет).