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В Хабаровском крае полиция проверила видео о конфликте детей с собакой

Факт причинения вреда животному на текущий момент не выявлен.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Хабаровского края провела проверку информации, появившейся в одном из интернет каналов: в сети распространяли видео, из которого следовало, что подростки напали на мужчину с собакой. Правоохранители установили, что сведения не соответствуют действительности, сообщает полиция Комсомольска-на-Амуре. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По словам автора видеозаписи, ролик был передан её знакомой, которая опубликовала его по собственной инициативе. Ни одна из сторон не намеревалась подавать заявление в органы внутренних дел. Факт причинения вреда животному на текущий момент не выявлен.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности всех участников инцидента. По результатам проверочных действий будет вынесено процессуальное решение.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru