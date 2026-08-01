Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае фотоловушки сняли жизнь тайги без свидетелей

Камеры следят за нарушителями, а в кадр чаще попадают настоящие хозяева леса.

В Хабаровском крае более 110 фотоловушек помогают следить за соблюдением лесного законодательства, сообщает Министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона.

Камеры работают круглосуточно и фиксируют тех, кто нарушает правила пребывания в лесу. Но порой в объектив попадают совсем другие персонажи — животные, которые просто живут своей обычной жизнью.

На опубликованных кадрах — черноголовая гаичка, оказавшаяся прямо перед камерой, бурундук за завтраком и два бурых медведя. Один из косолапых, похоже, решил, что дерево подходит не только для того, чтобы на него опираться, и принялся с удовольствием чесать о ствол спину.

Фотоловушки позволяют наблюдать за обитателями дальневосточной тайги без присутствия человека. Такие кадры помогают специалистам получать дополнительные сведения о животных и их поведении в естественной среде.