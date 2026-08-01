В Хабаровском крае фотоловушки сняли жизнь тайги без свидетелей

На опубликованных кадрах — черноголовая гаичка, оказавшаяся прямо перед камерой, бурундук за завтраком и два бурых медведя. Один из косолапых, похоже, решил, что дерево подходит не только для того, чтобы на него опираться, и принялся с удовольствием чесать о ствол спину.