В Хабаровском крае фотоловушки сняли жизнь тайги без свидетелей

В Хабаровском крае более 110 фотоловушек помогают следить за соблюдением лесного законодательства, сообщает Министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона.
Камеры работают круглосуточно и фиксируют тех, кто нарушает правила пребывания в лесу. Но порой в объектив попадают совсем другие персонажи — животные, которые просто живут своей обычной жизнью.
На опубликованных кадрах — черноголовая гаичка, оказавшаяся прямо перед камерой, бурундук за завтраком и два бурых медведя. Один из косолапых, похоже, решил, что дерево подходит не только для того, чтобы на него опираться, и принялся с удовольствием чесать о ствол спину.
Фотоловушки позволяют наблюдать за обитателями дальневосточной тайги без присутствия человека. Такие кадры помогают специалистам получать дополнительные сведения о животных и их поведении в естественной среде.