В августе Луна утром встретится с шестью планетами

По словам Санакоева, 3 августа спутник Земли встретится с самой удаленной планетой Солнечной системы — Нептуном, это можно будет увидеть в телескоп при увеличении до 100 крат. 4 августа Луна окажется рядом с планетой Сатурн, которая находится в 10 раз дальше от Солнца, чем Земля, и является самой дальней планетой Солнечной системы, видимой невооруженным глазом. 7 августа она пройдет рядом с Ураном. Для наблюдения будет достаточно бинокля, а при увеличении от 100 крат в телескопе будет уже различим диск планеты.