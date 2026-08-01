В августе Луна утром встретится с шестью планетами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Луна в начале августа встретится в утреннем небе с шестью планетами Солнечной системы — Нептуном, Сатурном, Ураном, Марсом, Меркурием и Юпитером. Кроме того, в течение месяца жители Земли смогут также наблюдать пик метеорного потока Персеиды, полет Международной космической станции (МКС) и другие астрономические явления, рассказал ТАСС инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.
«В начале августа Луна проведет поочередно утренние встречи с шестью планетами Солнечной системы. К сожалению, блеск планет будет мал и условия их наблюдения будут непростыми», — сказал он.
По словам Санакоева, 3 августа спутник Земли встретится с самой удаленной планетой Солнечной системы — Нептуном, это можно будет увидеть в телескоп при увеличении до 100 крат. 4 августа Луна окажется рядом с планетой Сатурн, которая находится в 10 раз дальше от Солнца, чем Земля, и является самой дальней планетой Солнечной системы, видимой невооруженным глазом. 7 августа она пройдет рядом с Ураном. Для наблюдения будет достаточно бинокля, а при увеличении от 100 крат в телескопе будет уже различим диск планеты.
9 августа в восточной части неба перед рассветом Луна встретится с Марсом, 11 августа она окажется рядом с Меркурием и Юпитером. Планеты будут находится очень низко над горизонтом в северо-восточной части неба, для наблюдения требуется открытый горизонт на северо-востоке.
Кроме того, 12 и 13 августа жители Земли смогут всю ночь наблюдать пик метеорного потока Персеиды, для этого не требуется использование никаких приборов. «Метеорный поток — это явление сгорания в атмосфере Земли пылинок комет, в нашем случае сгорание пылинок кометы Свифта-Туттля. На доли секунды в небе появляется светящийся след ионизированного газа нашей атмосферы, который образуется при входе в атмосферу небольших частиц кометы. Явление абсолютно безопасное, пылинки полностью останавливаются нашей атмосферой и почти без следа сгорают на высоте от 100 до 160 км», — уточнил Санакоев.
С 25 августа ранним утром можно будет увидеть полет Международной космической станции. Блеск станции превышает все наблюдаемые сейчас ночные светила за исключением Луны. По словам Санакоева, август — единственный летний месяц, когда жители могут увидеть темное небо — наступит астрономическая ночь, глубина погружения Солнца за линию горизонта будет ниже 18 градусов.