Гериатр Ткачева: Основным признаком старения является снижение функций органов

Снижение функций органов, замедление скорости ходьбы, когнитивные и сенсорные нарушения являются основными признаками старения. Об этом рассказала главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
— Признаки старения — это снижение функций разных органов и систем, замедление скорости ходьбы, когнитивные и сенсорные нарушения, а также нарушения зрения и слуха, — цитирует ее РИА Новости.
Ученые из Бразилии выяснили, что сахарозаменители ускоряют старение мозга. В рамках исследования специалисты на протяжении восьми лет наблюдали за состоянием 12 772 взрослых людей. Всех их разделили на три группы по употреблению семи заменителей сахара: сахарина, аспартама, ацесульфама К, ксилита, эритрита, сорбита и тагатозы.
Врач — эндокринолог-диетолог Антон Поляков сообщил, что голубика богата большим содержанием антиоксидантов. Они не только помогают замедлять процессы старения в организме, но и значительно снижают уровень различных воспалений.
Помимо этого, ягода содержит витамин К, он активно участвует в свертываемости крови и минерализации костной ткани.