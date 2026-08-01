Гериатр Ткачева: Основным признаком старения является снижение функций органов

Ученые из Бразилии выяснили, что сахарозаменители ускоряют старение мозга. В рамках исследования специалисты на протяжении восьми лет наблюдали за состоянием 12 772 взрослых людей. Всех их разделили на три группы по употреблению семи заменителей сахара: сахарина, аспартама, ацесульфама К, ксилита, эритрита, сорбита и тагатозы.