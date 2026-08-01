Космонавты Артемьев и Корсаков завершили работу в Роскосмосе

Артемьев — 118-й космонавт Российской Федерации, в мае 2003 года был зачислен в отряд космонавтов РКК «Энергия» и два года проходил общекосмическую подготовку в ЦПК, после чего ему присвоили квалификацию «космонавт-испытатель». На счету Артемьева три космических полета, выполненных в 2014, 2018 и 2022 годах, восемь выходов в открытый космос суммарной продолжительностью 53 часа 32 минуты.