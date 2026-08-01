Космонавты Артемьев и Корсаков завершили работу в Роскосмосе

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили работу в отряде космонавтов. Об этом сообщили в Роскосмосе.
«24 июля 2026 года Герой России, летчик-космонавт Российской Федерации Олег Артемьев завершил работу в отряде космонавтов Роскосмоса, — говорится в сообщении. — Также 31 июля 2026 года заканчивает свою трудовую деятельность в ФГБУ “НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина” 127-й космонавт Российской Федерации, Герой России Сергей Корсаков, который совершил космический полет продолжительностью 195 суток в 2022 году».
Артемьев — 118-й космонавт Российской Федерации, в мае 2003 года был зачислен в отряд космонавтов РКК «Энергия» и два года проходил общекосмическую подготовку в ЦПК, после чего ему присвоили квалификацию «космонавт-испытатель». На счету Артемьева три космических полета, выполненных в 2014, 2018 и 2022 годах, восемь выходов в открытый космос суммарной продолжительностью 53 часа 32 минуты.
После ухода из ЦПК Артемьев планирует сосредоточиться на личных и общественно-политических проектах: он является депутатом Московской городской думы и президентом Ассоциации музеев космонавтики, добавили в Роскосмосе.
«Руководство центра, коллеги по отряду, сотрудники ЦПК благодарят Олега Артемьева и Сергея Корсакова за вклад в отечественную пилотируемую космонавтику и многолетний труд в Центре подготовки космонавтов и желают удачи в их дальнейшей деятельности», — отметили в госкорпорации.