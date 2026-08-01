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Эксперт рассказал, как народный ВПК может дать армии больше оружия

Герой России Владислав Головин предложил разработать на федеральном уровне унифицированную систему помощи народному ВПК. Военный эксперт Алексей Анпилогов в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил важность поддержки этого сектора.

Источник: Аргументы и факты

Унифицированную систему помощи народному ВПК предложил разработать на федеральном уровне Герой России Владислав Головин. Речь идет о малых предприятиях и волонтерских мастерских, на которых выпускают важную продукцию для СВО — от маскировочных сетей до беспилотников. Инициатива призвана заменить разрозненные частные каналы снабжения на прозрачный механизм оперативного реагирования на запросы подразделений.

Военный эксперт Алексей Анпилогов в эксклюзивном комментарии aif.ru подчеркнул, что народный ВПК — это инициатива, идущая от граждан, которые искренне хотят поддержать военнослужащих. При этом, по его наблюдениям, обратная связь от бойцов часто проходит через низовые подразделения, что неизбежно приводит к задержкам из-за бюрократических процедур.

«Создание специализированного портала было бы полезным, — продолжил Анпилогов. — В некоторых странах есть такие порталы. Они позволяют подразделениям выставлять запросы, а аккредитованным поставщикам — оперативно реагировать на них. Система полузакрытая, чтобы избежать внешнего вмешательства, но внутри неё соблюдается максимальная открытость для ускорения обработки запросов».

Создание такой системы в России, по мнению эксперта, позволит оперативно реализовывать инициативы граждан.

«Портал поможет ускорить распространение информации и обеспечить оперативное появление новинок на линии боевого соприкосновения», — резюмировал Анпилогов.

Народный ВПК — это неофициальное производство военной техники, экипировки и средств защиты, организованное волонтерами, учеными и малыми предприятиями за собственный счет или на пожертвования. Термин возник в 2023 году. Основная продукция — FPV-дроны, системы РЭБ, маскировочные сети и элементы бронезащиты.