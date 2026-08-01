Эксперт рассказал, как народный ВПК может дать армии больше оружия

Военный эксперт Алексей Анпилогов в эксклюзивном комментарии aif.ru подчеркнул, что народный ВПК — это инициатива, идущая от граждан, которые искренне хотят поддержать военнослужащих. При этом, по его наблюдениям, обратная связь от бойцов часто проходит через низовые подразделения, что неизбежно приводит к задержкам из-за бюрократических процедур.