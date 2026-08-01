В Минздраве России перечислили основные признаки старения

Основным признаком старения является снижение функций органов и систем организма. Об этом сообщила главный внештатный врач-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.
«Очевидные признаки старения — это снижение функций разных органов и систем», — подчеркнула член-корреспондент РАН для РИА Новости.
Ткачева уточнила, что с возрастом также может замедляться скорость ходьбы. По ее словам, при старении могут появиться когнитивные и сенсорные нарушения, а также ухудшиться зрение и слух.
Ранее KP.RU сообщал, что замедлению старения способствует регулярное чтение литературы, пробуждающей положительные эмоции. Невролог Валерий Новоселов добавил, что продолжительность жизни напрямую связана с желанием жить, которое, в свою очередь, зависит от эмоций.