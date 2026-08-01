На юге России в августе морская вода прогреется до плюс 28 градусов

«Температура морской воды в августе в годовом ходе является максимальной. Достигнет в этом году порядка 27−28 градусов с 1 по 20 августа, когда за счет перемешивания слоев воды в верхнем слое максимально аккумулируются те микроэлементы, которые являются необходимыми для человеческого тела, для его здоровья. То есть весь солевой состав максимально поднимается вверх, и, соответственно, это очень необходимо для поддержания здоровья как взрослых, так и детей», — рассказала Ахсалба в беседе с ТАСС.