На юге России в августе морская вода прогреется до плюс 28 градусов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Морская вода в августе будет самой комфортной и теплой для купания на побережье Черного и Азовского морей юга России и в Абхазии, ее температура будет доходить до 28 градусов, сообщили ТАСС эксперты и региональные гидрометцентры.
«Если в конце июля температура морской воды у побережья Сочи была 25−26 градусов, что является климатической нормой, то в течение августа поверхностный слой воды при обычной погоде может прогреться еще на 1−2 градуса», — сказала ТАСС заместитель начальника Сочинского гидрометцентра Валентина Федорова.
Доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев рассказал ТАСС, что в большинстве районов Азово-Черноморского бассейна август считается наиболее благоприятным для купания: именно в этот период вода достигает максимального прогрева.
По его словам, в Азовском море на крымском побережье это Щелкино, Казантип и Мысовое, на Кубани — Ейск, Темрюк, Тамань. Средняя температура воды здесь обычно составляет 25−26 градусов, в мелководных зонах и заливах вода нередко прогревается до 28 градусов.
В Черном море у южного берега Крыма (Ялта, Алушта, Гурзуф, Алупка) и западного побережья (Евпатория, Саки, Черноморское) температура ожидается в пределах 24−25 градусов. В районе Керчи и прилегающей акватории пролива она может быть несколько выше — около 25 градусов — за счет смешения с водами Азовского моря. У побережья Краснодарского края (Анапа, Геленджик, Новороссийск, Туапсе, Сочи) температура, как правило, колеблется в диапазоне 24−28 градусов. Прогрев до 28 градусов возможен в мелководных заливах, таких как Анапа и Геленджик.
В Крымском гидрометцентре ТАСС пояснили, что разница в температуре морской воды зависит не только от того насколько жарко на пляже, но и от других факторов, в частности, и от направления течений, ветра.
Море в Абхазии.
У берегов Абхазии морская вода также будет очень комфортной, считает начальник отдела гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии Академии наук Абхазии Асида Ахсалба.
«Температура морской воды в августе в годовом ходе является максимальной. Достигнет в этом году порядка 27−28 градусов с 1 по 20 августа, когда за счет перемешивания слоев воды в верхнем слое максимально аккумулируются те микроэлементы, которые являются необходимыми для человеческого тела, для его здоровья. То есть весь солевой состав максимально поднимается вверх, и, соответственно, это очень необходимо для поддержания здоровья как взрослых, так и детей», — рассказала Ахсалба в беседе с ТАСС.
По мнению экспертов, купальный сезон в Черном и Азовском морях продлится до октября.