На ВЭФ Путину представят проект национального центра «Россия»

ХАБАРОВСК, 1 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края планируют представить президенту РФ Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) проект создания Национального центра «Россия» на острове Большой Уссурийский. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Дмитрий Демешин.
«Мы договорились и сейчас будем докладывать на Восточном экономическом форуме нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину историю с Национальным центром “Россия” на острове Большой Уссурийский», — сказал Демешин.
Восточный экономический форум пройдет 1−4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Организатор — Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации. ТАСС — генеральный информационный партнер.