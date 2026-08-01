Эксперты назвали главные тренды кибермошенничества в 2026 году

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Злоумышленники все чаще используют поддельные домовые чаты, тему биометрии и дипфейки для обмана россиян. Об этом говорится в исследовании коммуникационного агентства Win2Win Communications и системы мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Среди заметных трендов 2026 года — поддельные домовые чаты в Telegram, использование темы биометрии и первые случаи применения дипфейков. В домовых чатах мошенники имитируют переписку соседей, предлагают проголосовать за благоустройство, подтвердить данные жильца или получить новый ключ от домофона, после чего просят назвать код из сообщения или перейти по вредоносной ссылке. Тему биометрии злоумышленники используют как повод для звонков о необходимости срочно “защитить” или подтвердить данные», — говорится в исследовании.
В то же время авторы доклада подчеркивают, что, хотя злоумышленники стали чаще использовать дипфейки, массового применения технологий подделки голоса и видео в российских мошеннических схемах пока не выявлено.