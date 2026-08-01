Эксперты назвали главные тренды кибермошенничества в 2026 году

«Среди заметных трендов 2026 года — поддельные домовые чаты в Telegram, использование темы биометрии и первые случаи применения дипфейков. В домовых чатах мошенники имитируют переписку соседей, предлагают проголосовать за благоустройство, подтвердить данные жильца или получить новый ключ от домофона, после чего просят назвать код из сообщения или перейти по вредоносной ссылке. Тему биометрии злоумышленники используют как повод для звонков о необходимости срочно “защитить” или подтвердить данные», — говорится в исследовании.