«Август будет космически красивым»: красноярцы увидят на небе парад планет, звездопад и «осетровое» полнолуние

«12 августа — главный астрономический день месяц. Произойдут сразу три события: перед рассветом можно будет увидеть парад шести планет — в одну линию выстроятся Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун; в мире наступит полное солнечное затмение (в Красноярске оно видно не будет); а в ночь с 12 на 13 августа придется пик метеорного потока Персеиды. Именно Персеиды станут главным подарком месяца: благодаря новолунию небо будет максимально темным, и при наблюдении за городом можно увидеть до 100−120 метеоров в час», — рассказал руководитель обсерватории Сергей Веселков.