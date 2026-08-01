«Август будет космически красивым»: красноярцы увидят на небе парад планет, звездопад и «осетровое» полнолуние

В обсерватории университета Решетнева составили для красноярцев календарь значимых и зрелищных астрономических событий на последний месяц лета. Отмечается, что август станет одним из самых насыщенных для наблюдений и «космически красивым».
Так, 2 августа комета 10P/Темпеля 2 достигнет перигелия — ближайшей к Солнцу точки своей орбиты. А Меркурий окажется в наибольшем западном удалении, планету можно будет увидеть невооруженным глазом на утреннем небе.
7 августа Луна будет рядом с Плеядами и Ураном, 9 августа — пройдет рядом около Марса, 10 августа — тонкий лунный серп окажется рядом с Поллуксом, а 11 августа спутник будет вблизи Меркурия.
«12 августа — главный астрономический день месяц. Произойдут сразу три события: перед рассветом можно будет увидеть парад шести планет — в одну линию выстроятся Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун; в мире наступит полное солнечное затмение (в Красноярске оно видно не будет); а в ночь с 12 на 13 августа придется пик метеорного потока Персеиды. Именно Персеиды станут главным подарком месяца: благодаря новолунию небо будет максимально темным, и при наблюдении за городом можно увидеть до 100−120 метеоров в час», — рассказал руководитель обсерватории Сергей Веселков.
15 августа Венера достигнет своего максимального углового расстояния от Солнца и станет особенно яркой на вечернем небе.
16 августа Луна пройдет рядом с Венерой, 17 августа — со звездой Спика, 21 августа приблизится к Антаресу — яркой красной звезде созвездия Скорпиона.
А 28 августа наступит полнолуние, известное как «Осетровая Луна».
«Главный совет астрономов прост: лучшие наблюдения — за пределами города, вдали от фонарей и засветки. Особенно это касается Персеид», — отметил Сергей Веселков.
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