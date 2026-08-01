Космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков покинули отряд «Роскосмоса»

Олег Артемьев, ставший 118-м космонавтом России, покинул отряд 24 июля. За время службы он трижды побывал на орбите — в 2014, 2018 и 2022 годах, а также совершил восемь выходов в открытый космос общей продолжительностью более 53 часов. В дальнейшем Артемьев планирует сосредоточиться на общественно-политической деятельности.