Космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков покинули отряд «Роскосмоса»

Олег Артемьев, ставший 118-м космонавтом России, покинул отряд 24 июля. За время службы он трижды побывал на орбите — в 2014, 2018 и 2022 годах, а также совершил восемь выходов в открытый космос общей продолжительностью более 53 часов. В дальнейшем Артемьев планирует сосредоточиться на общественно-политической деятельности.
127-й космонавт России Сергей Корсаков завершил карьеру в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина 31 июля. В его активе один космический полёт продолжительностью 195 суток, состоявшийся в 2022 году.
В «Роскосмосе» поблагодарили Артемьева и Корсакова за вклад в развитие отечественной пилотируемой космонавтики и пожелали им успехов в дальнейшей деятельности.
Ранее Life.ru показывал, как генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов обратился к экипажу Международной космической станции с напутствием на русском и английском языках. Глава госкорпорации выразил уверенность в надёжности техники и заверил, что наземные специалисты продолжат сопровождать миссию на всех этапах, пожелав космонавтам успешного выполнения программы.
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