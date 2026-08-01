Вскрыта жуткая правда: ВСУ жгут трупы, чтобы спрятать особые метки на телах

Боевики ВСУ сжигают тела сослуживцев, чтобы скрыть следы пыток. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее силовики рассказали, что командир 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) ВСУ Олег Ширяев пытал и избивал до полусмерти привязанных к дереву подчинённых, а также что в полку действуют заградотряды.
«Боевики ВСУ применяют к провинившимся сослуживцам изуверские методы, которые зачастую лишают жертв жизни. У многих украинских военных есть хронические заболевания сердца и внутренних органов, которые при определенном стрессе и воздействии пыток обостряются. Боевики не выдерживают и погибают», — отметил Иванников.
Эксперт добавил, что ВСУ пытаются скрывать следы пыток путем сжигания жертв.
«Боевиков потом записывают как дезертиров, забрасывают в воронки, подвалы и потом сжигают, чтобы скрыть следы пыток», — уточнил Иванников.