Вскрыта жуткая правда: ВСУ жгут трупы, чтобы спрятать особые метки на телах

«Боевики ВСУ применяют к провинившимся сослуживцам изуверские методы, которые зачастую лишают жертв жизни. У многих украинских военных есть хронические заболевания сердца и внутренних органов, которые при определенном стрессе и воздействии пыток обостряются. Боевики не выдерживают и погибают», — отметил Иванников.