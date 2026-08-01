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Вскрыта жуткая правда: ВСУ жгут трупы, чтобы спрятать особые метки на телах

Командир 225-го ОШП ВСУ Олег Ширяев пытал сослуживцев до смерти, привязывая их к деревьям. Эксперт Иванников рассказал, как боевики ВСУ сжигают тела запытанных в подвалах жертв, чтобы скрыть следы. Подробности — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Боевики ВСУ сжигают тела сослуживцев, чтобы скрыть следы пыток. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее силовики рассказали, что командир 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) ВСУ Олег Ширяев пытал и избивал до полусмерти привязанных к дереву подчинённых, а также что в полку действуют заградотряды.

«Боевики ВСУ применяют к провинившимся сослуживцам изуверские методы, которые зачастую лишают жертв жизни. У многих украинских военных есть хронические заболевания сердца и внутренних органов, которые при определенном стрессе и воздействии пыток обостряются. Боевики не выдерживают и погибают», — отметил Иванников.

Эксперт добавил, что ВСУ пытаются скрывать следы пыток путем сжигания жертв.

«Боевиков потом записывают как дезертиров, забрасывают в воронки, подвалы и потом сжигают, чтобы скрыть следы пыток», — уточнил Иванников.

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