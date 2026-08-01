Продолжается реконструкция автозимника «Комсомольск-на-Амуре — Берёзовый — Чегдомын». Первостроители БАМа ещё полвека назад проложили вдоль путей технологический проезд для автотранспорта. По нему и сейчас можно проехать зимой. Однако потребность — круглогодичная. В связи с этим краевым Минтрансом ведется планомерная отсыпка дорожного полотна. Так, в 2025 году был принят участок с 191 по 200 км, а в 2026-м — с 165 по 174 км. До полного завершения объекта осталось реконструировать 17 км трассы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Это единственная транспортная артерия, связывающая 17 населённых пунктов вдоль БАМа с Комсомольском-на-Амуре и краевым центром, а также с муниципальными центрами Верхнебуреинского района и района имени Полины Осипенко. Каждый метр реконструированного полотна — это вклад в будущее территорий. Мы не просто строим дорогу. Мы создаём условия для того, чтобы люди могли свободно добираться до больниц, школ, работы и быть на связи с регионом круглый год», — прокомментировали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
В профильном ведомстве добавили, что населенные пункты также связаны с «большой землёй» железной дорогой и воздушным транспортом. Ранее на маршруте Хабаровск — Чегдомын курсировали самолеты. В этом году в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы и по поручению губернатора Дмитрия Демешина запущены вертолётные рейсы. Сейчас они выполняются еженедельно по понедельникам и пятницам.
Что касается региональной трассы «Комсомольск-на-Амуре — Берёзовый — Чегдомын», то работы на последних участках стартовали в июле. Специалисты трудятся на двух отрезках дороги в районе поселков Могды и Герби — с 174 по 182 км и с 182 по 191 км. Подрядной организации предстоит переработать почти 1 миллион кубометров грунта для обустройства насыпей и дорожной одежды из щебеночного покрытия. Ширина проезжей части составит 6 метров.
Автозимник «Комсомольск — Чегдомын» станет круглогодичным. Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
Автозимник «Комсомольск — Чегдомын» станет круглогодичным. Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
Автозимник «Комсомольск — Чегдомын» станет круглогодичным. Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
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Также строители смонтируют 22 водопропускные трубы и возведут 2 моста через горные ручьи Орокот и Иругда. В работах будет задействовано около 80 единиц техники. Сейчас подрядчик подготавливает площадку к отсыпке будущей дороги: ведется расчистка карьера и полос отвода.
«Я сама живу в Комсомольске, но регулярно приезжаю к родителям, они у меня живут в Хурмулях. Вижу, как с годами дорога строится. Это радует! Трасса действительно важна. Как только её закончат, к нам ещё и родственники с Чегдомына смогут приезжать в любое время года, а не только зимой», — поделилась автолюбительница Елена.
По распоряжению Дмитрия Демешина на ремонт двух участков трассы в текущем сезоне из краевого бюджета выделено 300 млн рублей. Полностью реконструкция объекта завершится в 2028 году.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Комсомольске-на-Амуре досрочно сдали первые дороги сезона — специалисты привели в порядок Московский проспект. Местные жители долгое время жаловались на состояние полотна. Благодаря президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» теперь на участке от улицы Кирова до Степной полностью обновлено дорожное покрытие и сделан тротуар, которого раньше не было.