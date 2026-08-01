Автозимник «Комсомольск — Чегдомын» станет круглогодичным

«Я сама живу в Комсомольске, но регулярно приезжаю к родителям, они у меня живут в Хурмулях. Вижу, как с годами дорога строится. Это радует! Трасса действительно важна. Как только её закончат, к нам ещё и родственники с Чегдомына смогут приезжать в любое время года, а не только зимой», — поделилась автолюбительница Елена.