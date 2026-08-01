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Дмитрий Шепелев опубликовал семейные фото с женой и детьми из отпуска

Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился серией фото в стиле «полароид» из своего отпуска с женой и детьми. Он разместил снимки в личном блоге.

Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился серией фото в стиле «полароид» из своего отпуска с женой и детьми. Он разместил снимки в личном блоге.

— Не знаю, что написать, кроме как: было тепло и было хорошо, — подписал пост знаменитость.

На кадрах видно, что вся семья в сборе: рядом с Шепелевым его жена Екатерина, их общий сын Тихон, а также Платон — сын покойной певицы Жанны Фриске.

Певица Ольга Орлова достигла соглашения о встречах со своим крестником Платоном и его отцом Дмитрием Шепелевым. Недавно она намекнула на то, что ей удалось найти компромисс, который открывает двери для общения с сыном Жанны Фриске. Но артистка не стала углубляться в детали, сославшись на свои договоренности с телеведущим.

В июне в личном блоге Орлова публично обратилась к Шепелеву с просьбой встретиться с Платоном, которому она приходится крестной. По ее словам, она хочет провести время с мальчиком без камер и лишнего внимания со стороны СМИ.

Ранее Дмитрий Шепелев опубликовал заявление по поводу встреч Платона с родителями Жанны Фриске. Отца артистки Владимира Копылова шокировали его высказывания.