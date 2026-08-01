Дмитрий Шепелев опубликовал семейные фото с женой и детьми из отпуска

Певица Ольга Орлова достигла соглашения о встречах со своим крестником Платоном и его отцом Дмитрием Шепелевым. Недавно она намекнула на то, что ей удалось найти компромисс, который открывает двери для общения с сыном Жанны Фриске. Но артистка не стала углубляться в детали, сославшись на свои договоренности с телеведущим.