В Хабаровске на бульварах появятся скейт-парк и верёвочный парк

На Уссурийском бульваре на участке от улицы Пушкина до Шеронова уже подготовили основание и приступили к монтажу аллей. После завершения работ здесь появятся зоны тихого отдыха, современные детские площадки, двухполосная велодорожка и скейт-парк. Также планируется установить систему «Безопасный город».