В Хабаровске на бульварах появятся скейт-парк и верёвочный парк

В Хабаровске продолжается реконструкция Амурского и Уссурийского бульваров, сообщает мэр города Сергей Кравчук в своём МАХ-канале.
На Уссурийском бульваре на участке от улицы Пушкина до Шеронова уже подготовили основание и приступили к монтажу аллей. После завершения работ здесь появятся зоны тихого отдыха, современные детские площадки, двухполосная велодорожка и скейт-парк. Также планируется установить систему «Безопасный город».
На Амурском бульваре возле кинотеатра «Дружба» строят сцену с навесом для городских мероприятий. Здесь же появятся верёвочный парк и спортивные площадки.
Изменения затронут не только прогулочные зоны. На Амурском бульваре обновят трамвайные пути, в том числе установят безопасные профили на переездах. Кроме того, возле остановки «Вокзал» появится новый павильон, а территорию комплексно озеленят.
По словам Сергея Кравчука, при реконструкции особое внимание уделяют долговечности материалов и их устойчивости к хабаровскому климату. Первый этап работ планируют завершить в октябре.
Реконструкция проводится в рамках мастер-плана развития Хабаровска с использованием Единой президентской субсидии.