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В Хабаровске на бульварах появятся скейт-парк и верёвочный парк

Первый этап реконструкции Амурского и Уссурийского бульваров планируют завершить осенью.

В Хабаровске продолжается реконструкция Амурского и Уссурийского бульваров, сообщает мэр города Сергей Кравчук в своём МАХ-канале.

На Уссурийском бульваре на участке от улицы Пушкина до Шеронова уже подготовили основание и приступили к монтажу аллей. После завершения работ здесь появятся зоны тихого отдыха, современные детские площадки, двухполосная велодорожка и скейт-парк. Также планируется установить систему «Безопасный город».

На Амурском бульваре возле кинотеатра «Дружба» строят сцену с навесом для городских мероприятий. Здесь же появятся верёвочный парк и спортивные площадки.

Изменения затронут не только прогулочные зоны. На Амурском бульваре обновят трамвайные пути, в том числе установят безопасные профили на переездах. Кроме того, возле остановки «Вокзал» появится новый павильон, а территорию комплексно озеленят.

По словам Сергея Кравчука, при реконструкции особое внимание уделяют долговечности материалов и их устойчивости к хабаровскому климату. Первый этап работ планируют завершить в октябре.

Реконструкция проводится в рамках мастер-плана развития Хабаровска с использованием Единой президентской субсидии.