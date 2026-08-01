«Макс» и ещё 16 приложений вошли в список обязательного ПО в России с 2027 года

В целом список для смартфонов и планшетов сохранился почти без изменений по сравнению с 2026 годом. При этом власти обновили раздел с голосовыми помощниками. Из перечня исключили «Марусю», а её место заняла «Алиса AI».
В обязательный список вошли мессенджер «Макс», магазин приложений RuStore, платёжный сервис Mir Pay, портал «Госуслуги» и другие. Для персональных компьютеров правительство сохранило более короткий перечень.
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