Получившая гражданство РФ Штэммлер-Герузел рассказала о посетивших Россию немцах

По мнению Штэммлер-Герузел, немцам бывает трудно понять и принять, почему у россиян что-то делается не так, как в Германии, и это тоже часть немецкого менталитета. «Просто это совершенно другая жизнь. Эти две культуры, исходя из их истории, трудно сравнивать между собой. Людям в России часто приходилось жить в гораздо более сложных условиях, чем людям в Германии. Из этого выросли определенные привычки и модели поведения. Но если объяснить, почему что-то устроено именно так, почему, например, в церкви принято поступать определенным образом и почему существуют те или иные традиции, люди начинают это понимать», — рассказала она.