Получившая гражданство РФ Штэммлер-Герузел рассказала о посетивших Россию немцах

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Все больше немцев, посетивших Россию, хотят вернуться сюда. Об этом заявила в интервью ТАСС немецкий тренер-берейтор Мартина Штэммлер-Герузел, получившая гражданство РФ.
«Я бы сказала, что 75% людей, которые ездили со мной, потом отправлялись в Россию еще раз. Им хочется возвращаться снова и снова. Так было и с последней группой. Люди говорили мне: “Мы хотим поехать еще раз. Когда будет следующая поездка?” И даже несмотря на то, что сейчас ситуация несколько осложнилась, для меня Россия по-прежнему остается безопасным местом», — сказала она.
Отвечая на вопрос, согласна ли она с высказыванием «что хорошо для русского, то плохо для немца», Штэммлер-Герузел отметила, что это зависит от конкретного человека. «Я всегда замечала, что многое определяется тем, как человек был воспитан и какие ценности ему привили дома. Конечно, многое отличается. Некоторые вещи действительно требуют объяснения. Именно поэтому одной из моих главных целей в поездках с группами в Россию было объяснять, почему те или иные вещи устроены именно так, почему люди ведут себя определенным образом и почему некоторые вещи делаются иначе», — указала она.
По мнению Штэммлер-Герузел, немцам бывает трудно понять и принять, почему у россиян что-то делается не так, как в Германии, и это тоже часть немецкого менталитета. «Просто это совершенно другая жизнь. Эти две культуры, исходя из их истории, трудно сравнивать между собой. Людям в России часто приходилось жить в гораздо более сложных условиях, чем людям в Германии. Из этого выросли определенные привычки и модели поведения. Но если объяснить, почему что-то устроено именно так, почему, например, в церкви принято поступать определенным образом и почему существуют те или иные традиции, люди начинают это понимать», — рассказала она.
Президент России Владимир Путин принял Штэммлер-Герузел в российское гражданство 13 июля. Она специализируется на работе с тяжеловозными породами лошадей и ранее принимала участие в военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», где демонстрировала выступление вместе со своими подопечными — представителями владимирских лошадей-тяжеловозов.
Полный текст интервью будет опубликован на сайте в 11:00 мск.