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Взорван секретный объект НАТО: Днепропетровск трясет от серии взрывов

В Днепропетровской области мог быть поражен важный объект НАТО. Военный эксперт Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал подробности.

Источник: Аргументы и факты

Тренировочные пункты ВСУ и объекты НАТО, занимающиеся разведкой, развернуты на территории Днепропетровской области и могли быть поражены российскими силами в ночь на 31 июля, сообщил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Как сообщалось, накануне в регионе были зафиксированы атаки «Гераней», удары авиабомб.

Матвийчук отметил, что Днепропетровск перестал быть тыловым районом, и в том числе там противник готовит пополнение рядов украинской армии и координирует получение разведывательной информации от западных кураторов.

«После того как мы перешли границу и вошли в Днепропетровский регион, он стал фронтовой полосой. Там развёрнуты тренировочные базы для пехоты ВСУ, для подготовки специалистов. Также есть данные, что там находятся пункты НАТО — центры радиотехнической разведки. Это западная система, которая снабжает Украину разведывательной информацией. По таким объектам, конечно, тоже наносились удары», — отметил Матвийчук.

Военный эксперт констатировал, что ликвидация тренировочных баз с иностранными специалистами и средств радиоэлектронной борьбы альянса наносит серьёзный урон способности ВСУ оперативно восполнять потери и получать актуальные сведения о перемещении российских сил.

Ранее Матвийчук сообщил, что российские войска атаковали в Днепропетровской области предприятия, занятые выпуском и модернизацией беспилотных летательных аппаратов для ВСУ, а также критическую промышленную инфраструктуру.

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