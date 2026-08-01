Взорван секретный объект НАТО: Днепропетровск трясет от серии взрывов

Тренировочные пункты ВСУ и объекты НАТО, занимающиеся разведкой, развернуты на территории Днепропетровской области и могли быть поражены российскими силами в ночь на 31 июля, сообщил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Как сообщалось, накануне в регионе были зафиксированы атаки «Гераней», удары авиабомб.
Матвийчук отметил, что Днепропетровск перестал быть тыловым районом, и в том числе там противник готовит пополнение рядов украинской армии и координирует получение разведывательной информации от западных кураторов.
«После того как мы перешли границу и вошли в Днепропетровский регион, он стал фронтовой полосой. Там развёрнуты тренировочные базы для пехоты ВСУ, для подготовки специалистов. Также есть данные, что там находятся пункты НАТО — центры радиотехнической разведки. Это западная система, которая снабжает Украину разведывательной информацией. По таким объектам, конечно, тоже наносились удары», — отметил Матвийчук.
Военный эксперт констатировал, что ликвидация тренировочных баз с иностранными специалистами и средств радиоэлектронной борьбы альянса наносит серьёзный урон способности ВСУ оперативно восполнять потери и получать актуальные сведения о перемещении российских сил.
Ранее Матвийчук сообщил, что российские войска атаковали в Днепропетровской области предприятия, занятые выпуском и модернизацией беспилотных летательных аппаратов для ВСУ, а также критическую промышленную инфраструктуру.