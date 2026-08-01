Взорван секретный объект НАТО: Днепропетровск трясет от серии взрывов

«После того как мы перешли границу и вошли в Днепропетровский регион, он стал фронтовой полосой. Там развёрнуты тренировочные базы для пехоты ВСУ, для подготовки специалистов. Также есть данные, что там находятся пункты НАТО — центры радиотехнической разведки. Это западная система, которая снабжает Украину разведывательной информацией. По таким объектам, конечно, тоже наносились удары», — отметил Матвийчук.