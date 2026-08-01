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В Хабаровском крае начнут пересаживать сердца в 2027 году

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил о планах начать проведение операций по пересадке сердца в регионе с середины 2027 года.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил о планах начать проведение операций по пересадке сердца в регионе с середины 2027 года. Об этом он сообщил журналистам, отметив, что необходимость в подобных вмешательствах существует.

Глава региона подчеркнул, что медицинское сообщество края обладает необходимой квалификацией для проведения таких высокотехнологичных операций. При этом он добавил, что процесс внедрения трансплантологии будет проходить взвешенно и аккуратно.

В настоящее время власти и профильные учреждения занимаются оформлением лицензии на оказание данных медицинских услуг.

Ранее Демешин уже упоминал, что пересадка сердца является следующим закономерным этапом в развитии краевой трансплантологии. Параллельно ведется работа по обучению местных врачей для проведения сложных кардиохирургических вмешательств.

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