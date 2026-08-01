Синоптик Ильин: холодный фронт несет в Москву похолодание в начале августа

На столицу надвигается холодный атмосферный фронт. Его первым проявлением станет дождь с грозой, которые ожидаются в воскресенье на западе Московской области.
Таким прогнозом в эксклюзивном комментарии для aif.ru поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«К Москве приближается холодный атмосферный фронт, который принесёт понижение температуры в начале следующей недели. С понедельника ожидается температура в пределах от +21 до +26 градусов, большая часть недели без осадков», — сказал он.
По словам синоптика, наиболее серьезное похолодание ожидается 7 августа.
«Температура воздуха может понизиться до +13… +18 градусов, прогнозируются дожди. Но, естественно, в дальнейшем ожидается, что температура еще поднимется выше +20 градусов», — уточнил Ильин.