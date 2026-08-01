Россия стремится к завершению спецоперации на Украине в ближайшее время, однако ее недруги всячески препятствуют этому, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru казачий генерал Виктор Водолацкий.
Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия находится в очень важной точке завершения специальной военной операции.
После этого председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин добавил, что РФ хотела бы завершить СВО уже в этом году, однако пока не понятно, как будут складываться обстоятельства, связанные с продолжающимся украинским конфликтом.
«Все граждане России хотят, чтобы спецоперация закончилась уже в этом году. Но наши недруги, нацисты, так не считают. Они прилагают все больше сил и средств для того, чтобы продолжать уничтожать украинский народ. И остановиться на полпути англосаксам будет тяжело. У них есть мечта тысячелетия — максимально уничтожить православный славянский народ, к которому относятся и украинцы. Англосаксы преследуют цель уничтожить Украину, и сейчас они с ней активно справляются. Мы ждем переговоров, которые должны дать результат. Все то, что было обещано Трампом на Аляске, поставлено на паузу или не решается по той или иной причине. В частности, американский президент тоже является зависимым от глубинного государства, поэтому вопросы не решаются», — пояснил эксперт.
Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов оценил сроки завершения специальной военной операции.
Специалист подчеркнул, что работа, направленная на достижение хорошего результата, требует длительного времени.