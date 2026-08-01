Генерал Водолацкий оценил заявление о завершении СВО в 2026 году

«Все граждане России хотят, чтобы спецоперация закончилась уже в этом году. Но наши недруги, нацисты, так не считают. Они прилагают все больше сил и средств для того, чтобы продолжать уничтожать украинский народ. И остановиться на полпути англосаксам будет тяжело. У них есть мечта тысячелетия — максимально уничтожить православный славянский народ, к которому относятся и украинцы. Англосаксы преследуют цель уничтожить Украину, и сейчас они с ней активно справляются. Мы ждем переговоров, которые должны дать результат. Все то, что было обещано Трампом на Аляске, поставлено на паузу или не решается по той или иной причине. В частности, американский президент тоже является зависимым от глубинного государства, поэтому вопросы не решаются», — пояснил эксперт.