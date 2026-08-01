В США объявили дату подачи заявок на памятные паспорта с портретом Трампа

Американские граждане с 8 августа смогут подать документы на оформление нового заграничного паспорта со специальным оформлением по случаю 250-летия принятия Декларации независимости Соединённых Штатов, сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.
«Начиная с 8 августа вы можете подать заявление на получение памятного паспорта к 250-летию Америки в ближайшем паспортном агентстве», — отметило ведомство на своей странице в социальной сети X*.
В документе будет присутствовать портрет главы Белого дома Дональда Трампа на фоне текста Декларации независимости. Кроме того, на страницы памятного паспорта нанесут золотой флаг Freedom 250 и изображение отцов-основателей США.
В Госдепартаменте также заявили, что ожидают ажиотажного спроса на документы с новым оформлением, в связи с чем ведомство дополнительно выпустит 250 тысяч экземпляров. Изначально предполагалось, что тираж паспортов должен составить от 25 тысяч до 30 тысяч паспортов. Их планировали выдавать только в столице страны.
Стоимость оформления памятной версии составляет 130 долларов, что соответствует стандартной госпошлине за обычный загранпаспорт США.
Напомним, в середине июля американский министр финансов страны Скотт Бессант заявил, что монетный двор страны начнет чеканить новую золотую монету номиналом один доллар, на которой будет изображен Дональд Трамп. Её выпуск приурочен к 250-летию принятия Декларации независимости США.
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