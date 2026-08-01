В США объявили дату подачи заявок на памятные паспорта с портретом Трампа

В Госдепартаменте также заявили, что ожидают ажиотажного спроса на документы с новым оформлением, в связи с чем ведомство дополнительно выпустит 250 тысяч экземпляров. Изначально предполагалось, что тираж паспортов должен составить от 25 тысяч до 30 тысяч паспортов. Их планировали выдавать только в столице страны.