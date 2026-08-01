Львов взвыл: удары по Западной Украине рвут бункеры элиты и базы ВСУ

«Наши удары стали более чувствительными для противника, это несомненно, особенно там, где они расположились и думали, что их не достанут, — в Западной Украине. Атаки на Львов, Ивано-Франковск будут наращиваться, ударов будет все больше по тем местам, где они думали скрыться с ощущением полной безнаказанности. Также, конечно, активно уничтожаются производства деталей для беспилотников и ракет на территории всей страны. Обеспечивается продвижение российской армии на земле», — сказал Дандыкин.