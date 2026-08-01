Львов взвыл: удары по Западной Украине рвут бункеры элиты и базы ВСУ

Россия наращивает удары возмездия по объектам ВСУ на Украине, включая западные регионы, которые до сих пор редко подвергались атакам, заявил в эксклюзивном интервью aif.ru высказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.
По его словам, на фоне участившихся налётов украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру российские военные перешли к более жёсткой стратегии.
«Наши удары стали более чувствительными для противника, это несомненно, особенно там, где они расположились и думали, что их не достанут, — в Западной Украине. Атаки на Львов, Ивано-Франковск будут наращиваться, ударов будет все больше по тем местам, где они думали скрыться с ощущением полной безнаказанности. Также, конечно, активно уничтожаются производства деталей для беспилотников и ракет на территории всей страны. Обеспечивается продвижение российской армии на земле», — сказал Дандыкин.
Ранее Дандыкин рассказал, откуда ВСУ запускали беспилотники на Татарстан, а также назвал точки запуска БПЛА на Волгоград, где пострадали люди.
Напомним, в ночь на 30 июля Вооружённые силы России нанесли серию точечных ракетно-бомбовых ударов по ключевым предприятиям военно-промышленного комплекса в глубоком тылу Украины. Огнём были охвачены авиационные, ракетные и химические заводы, задействованные в выпуске крылатых ракет, беспилотников и компонентов для оперативно-тактических комплексов.