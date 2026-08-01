В хабаровском крае более 65 протечек крыш устранено

Краевая госжилинспекция держит на контроле устранение протечек крыш в многоквартирных домах Хабаровского края. Усиление надзора за управляющими компаниями проводится по поручению губернатора Дмитрия Демешина. В прошлом году ведомство отработало более 1,3 тысячи жалоб граждан, в текущем — свыше 440 обращений. С начала 2026 года пресечено более 65 нарушений по фактам протекания кровель, сообщает Управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Во время рабочего объезда инспекторы оценили состояние домов по адресам, указанным в обращениях граждан. Так, в доме № 9 по улице Оборонной зафиксированы серьёзные дефекты кровли: трещины и разрушение покрытия. По словам заместителя начальника управления госжилнадзора Сергея Бакаевского, в отношении обслуживающей организации будет организована проверка, выдано предписание с жёсткими сроками, а также приняты меры ответственности — чтобы у УК не возникало желания пренебрегать своими обязанностями.
Положительный пример — дом № 8а по улице Блюхера: жители третьего подъезда, обратившиеся в инспекцию в июле 2026 года, больше не испытывают неудобств из-за протечек. После вмешательства краевых властей управляющая организация выполнила необходимые работы, результаты которых инспекторы признали достаточными.
За нарушение лицензионных требований УК грозит административная ответственность: должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалифицированы на срок до трёх лет; для юрлиц предусмотрены штрафы от 250 до 300 тысяч рублей. Если предписание не исполняется, выдаются повторные требования и назначаются новые штрафы.
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