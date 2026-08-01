В хабаровском крае более 65 протечек крыш устранено

За нарушение лицензионных требований УК грозит административная ответственность: должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалифицированы на срок до трёх лет; для юрлиц предусмотрены штрафы от 250 до 300 тысяч рублей. Если предписание не исполняется, выдаются повторные требования и назначаются новые штрафы.