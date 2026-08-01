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Новая ракета унизила США: Иран достал из-под земли секретное супероружие

КСИР впервые применил при ударе по базам США в Иордании гиперзвуковую ракету Haj Qasem с маневрирующей головной частью. Военный эксперт Кнутов в эксклюзивном комментарии заявил, что Иран наладил подземное производство и модернизацию ракет.

Источник: Аргументы и факты

Появление новой ракеты у КСИР говорит о том, что Иран наладил подземное производство и модернизацию ракет различного вида, заявил эксклюзивно для aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя первое применение модернизированной ракеты Haj Qasem.

КСИР впервые применил при ударе по базам США в Иордании ракету Haj Qasem с маневрирующей головной частью, развивающей гиперзвуковую скорость, сообщали военные каналы.

«Появление новой ракеты говорит о том, что подземные предприятия у Ирана существуют, функционируют, развиваются, и производство даже новых типов ракет налажено. И это вот продемонстрировал этот удар», — сказал Кнутов.

Он также обратил внимание на постоянную модернизацию оружия.

«Иран модернизирует постоянно свои ракеты, не только гиперзвуковые, но и обычные баллистические, меняет траекторию. Есть кадры, как одна из боеголовок иранских ракет движется к цели по синусоиде — не по прямой падает на цель, а по синусоиде. ПВО выпускает несколько ракет, все промахиваются, а иранская ракета поражает цель», — добавил Кнутов.

По словам эксперта, «это говорит о том, что ракетная промышленность Ирана существует, развивается и развивается успешно».

В связи с этим Соединённые Штаты, считает Кнутов, находятся в большом затруднении.

«Соединённые Штаты в больших раздумьях в плане дальнейших действий в отношении Ирана. Единственное, чем они грозят — это ковровыми бомбардировками по инфраструктуре. Это электростанции, мосты, транспортные коммуникации. Ну, в общем-то, это больше удар по мирному населению, а не по военно-промышленному комплексу Ирана», — резюмировал собеседник aif.ru.

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