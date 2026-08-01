Новая ракета унизила США: Иран достал из-под земли секретное супероружие

«Иран модернизирует постоянно свои ракеты, не только гиперзвуковые, но и обычные баллистические, меняет траекторию. Есть кадры, как одна из боеголовок иранских ракет движется к цели по синусоиде — не по прямой падает на цель, а по синусоиде. ПВО выпускает несколько ракет, все промахиваются, а иранская ракета поражает цель», — добавил Кнутов.