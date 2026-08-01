Взорвано бившее по РФ оружие НАТО: возмездие сотрясло всю Одессу

«Если мы знаем, что это военный груз, мы вправе потопить его. Мы не можем допустить эту поставку и должны прервать логистическую цепочку. Подобные гражданские суда могут осуществлять поставку и самих беспилотников, поскольку сейчас украинская сторона не испытывает недостатка в БПЛА. Налет на российские регионы растет ежедневно, причем не только недалеко от линии боевого соприкосновения, но и в глубоком тылу. При этом если мы будем топить суда, зная, что там военный груз, то это может сократить интенсивность ударов по РФ», — добавил специалист.