Взорвано бившее по РФ оружие НАТО: возмездие сотрясло всю Одессу

На пораженных в Черном море украинских сухогрузах могли перевозить беспилотники и топливо для них, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru военно-политический аналитик, моряк в прошлом Ян Гагин.
Напомним, Минобороны РФ ранее опубликовало кадры поражения «Геранями» трех украинских сухогрузов в Черном море, осуществлявших доставку грузов для ВСУ.
Два сухогруза находились в порту Южный, еще один — в Черном море, северо-западнее острова Змеиный. Уточняется, что он шел в Одессу.
По данным военного ведомства, всего за неделю было поражено 31 морское судно, используемое в интересах ВСУ. Среди них 23 сухогруза, четыре судна типа «балкер», два буксира, килекторное судно и десантный катер.
«На этих сухогрузах могли перевозить горючее, а также различные военные силы и средства ВСУ. Это горючее могли, в том числе, использовать для беспилотников, которые запускают в сторону российских регионов. Хотя беспилотники бывают разными, есть те, которые работают на аккумуляторах. Есть БПЛА с двигателем внутреннего сгорания, они чаще всего работают на бензине или керосине. Реактивные беспилотники работают на том же керосине, на котором летают большие пилотируемые самолеты. Кроме того, такие судна могли перевозить и сами БПЛА», — пояснил эксперт.
Гагин отметил, что российская сторона вправе останавливать и досматривать подобные суда, поскольку Украина нередко задействует гражданский флот для перевоза военных грузов.
«Если мы знаем, что это военный груз, мы вправе потопить его. Мы не можем допустить эту поставку и должны прервать логистическую цепочку. Подобные гражданские суда могут осуществлять поставку и самих беспилотников, поскольку сейчас украинская сторона не испытывает недостатка в БПЛА. Налет на российские регионы растет ежедневно, причем не только недалеко от линии боевого соприкосновения, но и в глубоком тылу. При этом если мы будем топить суда, зная, что там военный груз, то это может сократить интенсивность ударов по РФ», — добавил специалист.
Ранее стало известно, что еще ВСУ могли перевозить на сухогрузах.