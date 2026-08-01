«Это больно»: актриса Мария Машкова высказалась о переезде в США

— Вот уже пятый год мне не дает покоя одна и та же мысль. Почему мы так боимся цены выбора и почти не боимся цены отказа выбирать? Когда мы совершаем настоящий выбор в жизни, мы почти всегда сталкиваемся с потерей, с ценой. Иногда это потеря человека, иногда — дома, иногда — работы, иногда просто жизни, которую ты любил. Это больно, — призналась Машкова.