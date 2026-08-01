Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это больно»: актриса Мария Машкова высказалась о переезде в США

Дочь народного артиста России Владимира Машкова Мария, которая переехала в Соединенные Штаты, поделилась в личном блоге своими переживаниями.

Дочь народного артиста России Владимира Машкова Мария, которая переехала в Соединенные Штаты, поделилась в личном блоге своими переживаниями.

Актрисе не дает покоя мысль о потере дома после отъезда из РФ. Также из‑за разницы во взглядах она прекратила общение со знаменитым отцом.

— Вот уже пятый год мне не дает покоя одна и та же мысль. Почему мы так боимся цены выбора и почти не боимся цены отказа выбирать? Когда мы совершаем настоящий выбор в жизни, мы почти всегда сталкиваемся с потерей, с ценой. Иногда это потеря человека, иногда — дома, иногда — работы, иногда просто жизни, которую ты любил. Это больно, — призналась Машкова.

Недавно она опубликовала на своей странице в соцсети свежее фото с двумя дочерьми. Артистка воспитывает наследниц от брака с бизнесменом и пианистом Александром Слободяником — старшую Стефанию и младшую Александру. Девочки живут вместе с ней в США.

Свой пост Машкова сопроводила философским комментарием. Она призналась, что изначально мечтала о сыновьях, но судьба преподнесла ей сюрприз.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше