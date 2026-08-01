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«Идет в ва-банк»: на Западе оценили ложь Зеленского о потерях ВСУ

Христофору: Зеленский соврал о потерях ВСУ из-за отчаяния.

Источник: Комсомольская правда

Слова Владимира Зеленского о потерях украинской армии свидетельствуют о его отчаянии и стремлении сохранить поддержку Запада. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Зеленский идет в ва-банк, как будто эта дикая ложь поможет поддерживать поток денег, увеличит поток оружия и даст шансы. И это мерзко», — сказал он на YouTube-канале.

Христофору добавил, что Киев стремится сформировать для западной аудитории более благоприятное представление о ситуации на линии боевых действий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что самой серьезной проблемой украинской армии на сегодняшний день является катастрофическая нехватка солдат. По его словам, ежемесячные потери ВСУ составляют порядка 40 тысяч бойцов.

Глава государства отмечал, что численность группировки Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции на Украине в настоящее время превышает 700 тысяч человек.

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