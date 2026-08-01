Начался отбор молодых красноярцев в команду мэра

В Красноярске 31 июля стартовал прием заявок для участия в конкурсе на включение в Молодежную команду главы города.
Напомним, Сергей Верещагин ищет 10 неравнодушных и целеустремленных красноярцев в возрасте от 18 до 35 лет для совместной работы над развитием краевого центра. Кандидаты должны уже иметь высшее образование или завершать обучение в вузе в текущем или следующем году, а также не могут являться муниципальными служащими и иметь судимости.
Конкурс пройдет в три этапа. На заочном оценят достижения претендентов и их видеовизитки (до 90 секунд), по его итогам в следующий тур пройдут 30 человек. На очном этапе участникам предстоит справиться с реальной задачей городского развития: проанализировать ситуацию, предложить решение и обосновать выбранный подход. В финал выйдут 20 человек, которым предстоит защитить собственные проекты, направленные на развитие Красноярска. 10 лучших войдут в состав Молодежной команды.
«Для молодых неравнодушных красноярцев это хорошая возможность вносить свои предложения для развития города. Работа команды будет строиться по четырем направлениям: экономика и предпринимательство, городская среда и развитие территорий, социальная политика и человеческий капитал, цифровизация и инновации. Участники смогут предлагать свои идеи главе города и специалистам структурных подразделений мэрии, привлекать к работе экспертов и пройти стажировку в органах администрации Красноярска. Срок работы в команде — 3 года», — рассказали в администрации.
Напомним, сам мэр считает, что именно молодежь лучше всех чувствует, куда Красноярску двигаться дальше. «Поэтому рассматриваю Молодежную команду как стратегический кадровый резерв города», — отметил Сергей Верещагин.
Заявки от кандидатов принимаются по 3 сентября включительно в молодежном центре «Своё дело» по адресу ул. Попова, 12. Подробную информацию можно узнать на сайте или по ссылке.
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