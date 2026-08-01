Начался отбор молодых красноярцев в команду мэра

Напомним, Сергей Верещагин ищет 10 неравнодушных и целеустремленных красноярцев в возрасте от 18 до 35 лет для совместной работы над развитием краевого центра. Кандидаты должны уже иметь высшее образование или завершать обучение в вузе в текущем или следующем году, а также не могут являться муниципальными служащими и иметь судимости.