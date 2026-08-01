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Зеленскому конец: все больше украинцев хотят перейти на сторону России

Российские силы продвигаются в Днепропетровской области, усиливают удары и давление на противника. Военный эксперт Матвийчук рассказал о реакции местных жителей. Подробности — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Усиление ударов по Днепропетровской области может являться предвестником активизации наступательных действий, а приближение российской армии к областному центру провоцирует рост протестных настроений в регионе и подрывает позиции Владимира Зеленского. Такое мнение в эксклюзивном комментарии aif.ru высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Как сообщалось, ночью 31 июля в регионе были зафиксированы атаки «Гераней», удары авиабомб.

По словам Матвийчука, Днепропетровская область рассматривается как часть будущей буферной зоны, а его жители, преимущественно русскоязычные, сейчас всё громче заявляют о желании вернуться в состав России.

«Усиление ударов предшествует активизации наступления. Наряду с Харьковом Днепропетровская область должна будет стать зоной мира. Днепропетровск — это чистой воды русский город, созданный русским умом и русскими людьми. Падение Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областей подрывает бандеровскую идею о превосходстве украинцев над русскими. По мере продвижения наших войск всё больше людей в полный голос говорят, что они русские и хотели бы перейти на сторону России. Это очень болезненно бьёт по Зеленскому», — подчеркнул военный эксперт.

Матвийчук констатировал, что приближение линии фронта способно спровоцировать недовольство и рост числа людей, готовых открыто выступить против действующей киевской власти и Зеленского.

Ранее Матвийчук в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил стратегическое значение села Новопавловка на днепропетровском направлении. По его словам, это крупный логистический узел, давление на который вынуждает противника ослаблять другие участки фронта. Населенный пункт находится в «серой зоне», полного контроля над нет ни у российских сил, ни у ВСУ.

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