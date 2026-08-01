Усиление ударов по Днепропетровской области может являться предвестником активизации наступательных действий, а приближение российской армии к областному центру провоцирует рост протестных настроений в регионе и подрывает позиции Владимира Зеленского. Такое мнение в эксклюзивном комментарии aif.ru высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Как сообщалось, ночью 31 июля в регионе были зафиксированы атаки «Гераней», удары авиабомб.
По словам Матвийчука, Днепропетровская область рассматривается как часть будущей буферной зоны, а его жители, преимущественно русскоязычные, сейчас всё громче заявляют о желании вернуться в состав России.
«Усиление ударов предшествует активизации наступления. Наряду с Харьковом Днепропетровская область должна будет стать зоной мира. Днепропетровск — это чистой воды русский город, созданный русским умом и русскими людьми. Падение Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областей подрывает бандеровскую идею о превосходстве украинцев над русскими. По мере продвижения наших войск всё больше людей в полный голос говорят, что они русские и хотели бы перейти на сторону России. Это очень болезненно бьёт по Зеленскому», — подчеркнул военный эксперт.
Матвийчук констатировал, что приближение линии фронта способно спровоцировать недовольство и рост числа людей, готовых открыто выступить против действующей киевской власти и Зеленского.
Ранее Матвийчук в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил стратегическое значение села Новопавловка на днепропетровском направлении. По его словам, это крупный логистический узел, давление на который вынуждает противника ослаблять другие участки фронта. Населенный пункт находится в «серой зоне», полного контроля над нет ни у российских сил, ни у ВСУ.