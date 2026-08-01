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Демешин: нехватка судов сдерживает круизы и грузоперевозки на Амуре

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил о подготовке программы развития судоходства по реке Амур.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил о подготовке программы развития судоходства по реке Амур. Документ планируется представить на рассмотрение Морской коллегии РФ в сентябре текущего года, сообщает глава региона.

Он отметил, что инициатива будет вынесена на обсуждение под руководством председателя коллегии Николая Патрушева. В регионе рассчитывают на утверждение предложений, которые позволят дать новый импульс речным перевозкам.

Как пояснил Демешин, одним из главных препятствий для развития как круизного туризма, так и грузовых перевозок по Амуру является дефицит речных судов. В этой связи губернатор подчеркнул необходимость уделить пристальное внимание развитию мощностей гражданского судостроения, чтобы восполнить нехватку флота.

Ранее мы писали: Хабаровский край планирует начать операции по пересадке сердца в 2027 году.

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