Демешин: нехватка судов сдерживает круизы и грузоперевозки на Амуре

Как пояснил Демешин, одним из главных препятствий для развития как круизного туризма, так и грузовых перевозок по Амуру является дефицит речных судов. В этой связи губернатор подчеркнул необходимость уделить пристальное внимание развитию мощностей гражданского судостроения, чтобы восполнить нехватку флота.