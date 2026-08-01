Православный календарь на август 2026 года: самые важные даты

Из двунадесятых, то есть 12-ти главных, праздников на август выпадают Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы, 19 и 28 числа соответственно. Подробности — в материале Агентства новостей «Доступ».
Успенский пост в 2026 году длится с 14 по 27 августа включительно. Он предшествует Успению Богородицы и является одним из четырех многодневных постов в православном календаре. Правила питания в пост: в понедельник, среду и пятницу предписывается сухоядение — хлеб, вода, сырые овощи и фрукты без растительного масла; во вторник и четверг допускается горячая пища без масла, в субботу и воскресенье — с маслом; рыба разрешена только один раз за весь пост — в день Преображения Господня, 19 августа; молочные продукты и мясо исключены полностью.
В августе празднуют три Спаса: Медовый (14 августа) — освящают мед и начало Успенского поста; Яблочный (19 августа) — Преображение Господне, освящают яблоки и плоды; Ореховый (29 августа) — перенесение Нерукотворного Образа, освящают орехи и колосья.
В этом месяце чествуют нескольких чудотворных икон Божией Матери: Почаевской (5 августа), Смоленской «Одигитрия» (10 августа), «Умягчение злых сердец» (26 августа), Феодоровской (29 августа) и «Всецарица» (31 августа).
На Ильин день (2 августа) примечали: если тепло — осень будет без дождей. На Яблочный Спас (19 августа) — какая погода, такая и в январе. После Орехового Спаса (29 августа) начинается бабье лето. Также говорят: «Первый Спас — купайся. Второй Спас — на зиму запасайся. Третий Спас — на поле пашется». Спасами праздничные дни называются потому, что посвящены они Спасителю, то есть Иисуса Христу.
Правила питания в пост: в понедельник, среду и пятницу предписывается сухоядение — хлеб, вода, сырые овощи и фрукты без растительного масла; во вторник и четверг допускается горячая пища без масла, в субботу и воскресенье — с маслом; рыба разрешена только один раз за весь пост — в день Преображения Господня, 19 августа; молочные продукты и мясо исключены полностью.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ:
— 1 августа, суббота. День почитания преподобного Серафима Саровского.
— 2 августа, воскресенье. Пророка Илии, Ильин день. Воздушно-десантные войска России считают пророка Илию своим небесным покровителем.
— 5 августа, среда. День иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость (с грошиками)».
— 6 августа, четверг. Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, в крещении Романа и Давида.
— 9 августа, воскресенье. Великомученика целителя Пантелеймона. Преподобного Германа Аляскинского.
— 10 августа, понедельник. Смоленской иконы Божьей Матери.
— 14 августа, пятница. Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня, в народе — первый Спас, первый из праздников августа, посвященных Спасителю, освящают мед. Медовый Спас. С 14 по 27 августа Успенский пост.
— 19 августа, среда. Преображение Господне, в честь преображения Христа перед учениками, когда Христос впервые явил им Свою Божественную суть. В народе — Яблочный Спас, освящают яблоки и груши, которые до того не едят.
— 28 августа, пятница. Успение Пресвятой Богородицы. Успение (усыпание) Божьей Матери.
— 29 августа, суббота. Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа (944 год), в народе — третий Спас, Ореховый.
— 31 августа, понедельник. День иконы Божьей Матери «Всецарица».