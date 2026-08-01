Православный календарь на август 2026 года: самые важные даты

Успенский пост в 2026 году длится с 14 по 27 августа включительно. Он предшествует Успению Богородицы и является одним из четырех многодневных постов в православном календаре. Правила питания в пост: в понедельник, среду и пятницу предписывается сухоядение — хлеб, вода, сырые овощи и фрукты без растительного масла; во вторник и четверг допускается горячая пища без масла, в субботу и воскресенье — с маслом; рыба разрешена только один раз за весь пост — в день Преображения Господня, 19 августа; молочные продукты и мясо исключены полностью.