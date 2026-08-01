Взрыв услышали в НАТО: США вздрогнули после прилета по заводу в Киеве

«Сделать это можно, когда американские специалисты будут на Украине, настроят аппаратуру и так далее… Поэтому удар по предприятию в Киеве, которое связано с США, однозначно предусматривает, что там было хотя бы несколько американцев, которые относятся к руководящему составу и работают на этом заводе», — пояснил эксперт.