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Взрыв услышали в НАТО: США вздрогнули после прилета по заводу в Киеве

Российская ракета впервые уничтожила американский завод БПЛА в Киеве. Военный эксперт Юрий Кнутов — о том, кто мог находиться на предприятии Terminal Autonomy и куда теперь переносят военные заводы с Украины. Читайте эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 26 июля 2026 года российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Среди поражённых целей оказалось предприятие в юго-западной части Киева, где ежемесячно производили до тысячи беспилотников различного типа. Как позже сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники, это был завод американской корпорации Terminal Autonomy, зарегистрированной в штате Делавэр.

Этот удар стал первым случаем за время специальной военной операции, когда армия РФ нанесла поражение предприятию, принадлежащему американской компании. На заводе производились высокоточные ударные беспилотники AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet и разведывательные RQ-100 Scout. По данным источников издания, дроны были оснащены системами наведения, устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы, и алгоритмами самонаведения на основе искусственного интеллекта.

Министерство обороны РФ подтвердило поражение места сборки и хранения БПЛА, отметив, что на предприятии были задействованы специалисты украинско-американской компании.

Кого уничтожили в Киеве.

На вопрос о том, кто именно находился на уничтоженном предприятии в момент удара, ответ в эксклюзивном комментарии aif.ru дал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, на заводе могли присутствовать американские специалисты, особенно те, кто связан с программированием и разработкой программного обеспечения. «Там могли быть специалисты, особенно связанные с программированием, разработкой программного обеспечения», — отметил Кнутов.

Речь идёт не о рядовых техниках, а о высококвалифицированных кадрах, без которых настройка сложных систем управления беспилотниками невозможна.

Кнутов обратил внимание, что американские военные компании всё активнее вовлекаются в помощь ВСУ. Он напомнил, что компания Palantir предложила Украине новую версию своей системы Maven — вместо единого дата-центра теперь предлагается контейнерная система с рассредоточением по квадратам для обеспечения живучести.

«Сделать это можно, когда американские специалисты будут на Украине, настроят аппаратуру и так далее… Поэтому удар по предприятию в Киеве, которое связано с США, однозначно предусматривает, что там было хотя бы несколько американцев, которые относятся к руководящему составу и работают на этом заводе», — пояснил эксперт.

Сигнал, который услышали в Вашингтоне.

Удар по заводу Terminal Autonomy в Киеве — это чёткий сигнал для Соединённых Штатов, означающий, что «запретных территорий на Украине больше не существует».

США, с одной стороны, заявляют о необходимости заключения мира, а с другой — стремительно наращивают поставки беспилотников и высокотехнологичного программного обеспечения на Украину.

Американские и французские спутники передают Киеву разведывательную информацию по системам ПВО России, терминалы Starlink обеспечивают наведение беспилотников, а системы искусственного интеллекта Maven компании Palantir уже применяются на передовой.

Бегство западных заводов: почему производство уходит в Европу.

Уничтожение американского завода приведет к тому, что западные корпорации начнут активно выводить свои заводы с территории Украины, считает Кнутов. Причина — усилившиеся удары ВС РФ по объектам военной промышленности.

Эксперт напомнил, что немецкий концерн Rheinmetall планировал запустить на Украине восемь заводов, но в реальности удалось запустить только один. Остальные проекты либо заморожены, либо переносятся в другие страны.

«Последние удары указывают на то, что из Киева, Львова и других городов заводы начнут переносить в Европу», — отметил Кнутов.

По его словам, Киев уже рассматривал вариант открытия заводов по производству дронов и безэкипажных катеров на территории США — якобы для нужд Пентагона. Однако, как считает эксперт, «под видом заводов для США могут производить оружие для Украины».

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