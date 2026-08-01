На расстоянии руки: появился прогноз по захвату важной крепости ВСУ

«Делать прогнозы пока рано, мы стоим на расстоянии вытянутой руки, но зайти пока не можем. Но сейчас есть подвижки, хоть и небольшие. Сейчас работа беспилотников очень сильно меняет правила ведения боевых действий, соответственно и правила оценки реальных результатов меняются», — отметил эксперт.