На расстоянии руки: появился прогноз по захвату важной крепости ВСУ

Российские военные продолжают успешно продвигаться на ореховском участке в Запорожской области, однако территория хорошо укреплена боевиками ВСУ, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Напомним, ранее сообщалось, что подразделения беспилотных систем разведчиков вместе с расчетами ударных БПЛА штурмовой роты 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» отрезают основные силы ВСУ от города Орехов в Запорожской области.
Позже стало известно, что расчеты гаубиц «Гиацинт-С» российской группировки войск «Восток» уничтожили 15 укрепленных блиндажей и несколько боевиков ВСУ в Запорожской области.
Примечательно, что местонахождение блиндажей выдали сами боевики.
Рогов, комментируя ситуацию на данном участке боевых действий, отметил, что Орехов и территория рядом с ним хорошо укреплены украинскими боевиками, однако российские военные продолжают успешно продвигаться.
При этом военный эксперт подчеркнул, что делать прогнозы об освобождении Орехова российскими войсками пока рано.
«Делать прогнозы пока рано, мы стоим на расстоянии вытянутой руки, но зайти пока не можем. Но сейчас есть подвижки, хоть и небольшие. Сейчас работа беспилотников очень сильно меняет правила ведения боевых действий, соответственно и правила оценки реальных результатов меняются», — отметил эксперт.
Орехов — небольшой город, однако именно он способен открыть путь ВС РФ на Запорожье.
Ранее Рогов рассказал о бункерах ВСУ в Орехове.