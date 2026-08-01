«Одиссея» в кино, праздник на Татышеве и дрифт: чем заняться на выходных в Красноярске

В первые августовские выходные в Красноярске будет пасмурно, но тепло.
В субботу, 1 августа, в течение всего дня ожидается облачная погода с небольшим дождём. Ночью температура составит около +19 °C, утром прогреется до +20 °C, днём воздух достигнет +27 °C, а вечером опустится до +25 °C. Ветер слабый, преимущественно юго-западный и западный, 1−2 м/с. Атмосферное давление — 732 мм рт. ст.
В воскресенье, 2 августа, существенных осадков не прогнозируют. Ночью и утром будет облачно, температура составит +19…+20 °C. Днём воздух прогреется до +28 °C, вечером похолодает до +26 °C, при этом небо станет переменной облачности. Ветер слабый, юго-западный и западный, 1−2 м/с. Давление немного понизится — до 731 мм рт. ст. днём и 730 мм рт. ст. вечером.
«Одиссея».
Где: Кинокомплекс «Луч», «Эпицентр», «Киномакс», Mori cinema.
Когда: 1 и 2 августа.
После Троянской войны Одиссей, царь Итаки, во главе небольшого войска возвращается домой к своей жене Пенелопе. На своём пути Одиссей сталкивается со множеством испытаний, встречает циклопов, сирен и великанов-людоедов.
«Старый орёл».
Где: Кинокомплекс «Луч», «Эпицентр», «Киномакс», Mori cinema, «Синема-парк», «Дом кино», «Мечта».
Когда: 1 и 2 августа.
Дед Батраз Зелимханович уединённо живёт в горном селе. К нему приезжает новый глава местной администрации Семён, чтобы сообщить о решении ликвидировать село, потому что «один человек — не административная единица». Семёну нужно получить письменное согласие Батраза на переезд в город, но дед никуда уезжать не собирается. В газете он видит заметку об альпийских поселениях, привлекающих миллионы туристов, и решает превратить своё в экодеревню. Чтобы справиться с этой задачей, ему нужна помощь сына и внуков, которым очень непросто вырваться из городской жизни.
Трое против здравого смысла.
Где: Театр им. А. С. Пушкина, проспект Мира, 73.
Когда: 1 августа.
Юмористическая история по повести Аркадия Аверченко «Подходцев и двое других». Трое. Холостяки. Петербург в начале XX века. Подходцев, Громов и Клинков — и этим, в общем, всё сказано. Они проучат жадного нувориша. Влюбляются невпопад, ссорятся по-настоящему, мирятся бесповоротно. Живут беззаботно, весело и громко, как умеют жить только те, кто ещё не знает, что молодость — не навсегда.
Аверченко был признан «Королём смеха». Но смех его всегда стоял рядом с грустью — плечом к плечу, как добрые друзья, которым рано или поздно суждено разойтись. Эта повесть о том, как пахнет счастье — необъяснимое, необязательное и совершенно точно — настоящее.
Спектакль идёт на площадке «На крыше» — там, откуда до неба рукой подать. Самое правильное место для авантюрной истории о людях, которые жили легко и свободно, как ветер.
Гран-при российской дрифт-серии.
Где: Красное кольцо, Емельяновский район, село Дрокино, Московская улица, 19 Г.
Когда: 1 и 2 августа.
В субботу, 1 августа, гостей ждут тренировочные заезды с 9:30, затем квалификация в 11:15, а в 16:15 — автограф-сессия пилотов прямо на трассе, после чего в 17:15 стартуют парные тренировки. В воскресенье, 2 августа, программа продолжается с утра: в 9:00 — тренировочные заезды, затем в 10:10 — парные заезды ТОП-32. В 12:30 состоится торжественный парад пилотов и повторная автограф-сессия на трассе, а в 14:00 начнутся решающие парные заезды ТОП-16, ТОП-8, ТОП-4 и, наконец, финал. Завершится гоночный уикенд церемонией награждения, которая начнётся в 17:30.
Вёрсты судьбы: путь М. В. Красноженовой.
Где: Краеведческий музей, улица Дубровинского, 84.
Когда: 1 и 2 августа.
Экспозиция собрана к 155-летию со дня рождения Марии Васильевны Красноженовой — женщины, которая сделала Сибирь ближе и понятнее каждому из нас. Педагог, этнограф, краевед, фольклорист — она прожила истинно подвижническую жизнь и оставила глубокий след в истории Красноярского края. Имя Марии Васильевны неразрывно связано с Красноярским краеведческим музеем: за 30 лет работы в нем она собрала уникальную коллекцию русской этнографии, без которой редко обходятся выставки музея до сих пор.
На выставке «Вёрсты судьбы: путь М. В. Красноженовой» будут представлены личные вещи Марии Васильевны, предметы XIX-XX веков с Московско-Сибирского тракта и экспонаты, отобранные Марией Красноженовой для выставки «Старый Красноярск».
Лев Толстой — адвокат стомиллионного народа.
Где: Национальный центр В. П. Астафьева, Овсянка, Щетинкина, 30.
Когда: 1 и 2 августа.
Экспозиция раскроет Льва Толстого как крупного общественного деятеля: педагога, мирового посредника, участника московской переписи населения, подвижника в работе во время голода в России (1891−1892), борца за права ущемлённых общественных групп, благотворителя и публициста. В экспозиции представлены уникальные экспонаты из коллекции Государственного музея-заповедника Л. Н. Толстого (Москва).
Рцы — слово — твердо.
Где: Краеведческий музей, улица Дубровинского, 84.
Когда: 1 и 2 августа.
Что связывает жителя современного Красноярска и эвенкийского охотника XX века? Листая книжки прошлого столетия, несложно догадаться — это азбука. Кириллица является основой для алфавитов всех народов нашего региона, но для этого потребовалось немало времени и человеческих усилий. Какие буквы перекочевали в русский алфавит из греческого, когда началась работа по созданию алфавитов для народов Севера и какие буквы пришлось для этого добавить — об этом посетители узнают, выполняя задания.
День железнодорожника.
Где: Остров Татышев, 9П.
Когда: 1 августа.
Праздничные мероприятия в честь Дня железнодорожника откроются масштабным забегом «Достигая цели!» на левобережной набережной Енисея. Старт в 10:00. Бегунам предстоит преодолеть дистанцию в 5 километров от Коммунального моста до здания Росреестра.
В этот же день Красноярская железная дорога приглашает всех в Татышев-парк, где в 12:00 начнутся праздничные мероприятия. Гостей ждёт специальная программа, посвященная Году единства народов России. Так, все желающие смогут побывать на площадках железнодорожного фестиваля «Вкус и код традиции»: он откроется на центральной аллее восточной стороны Татышев-парка. Здесь будут представлены подворья, отражающие самобытную культуру народов нашей страны.
Также для гостей праздника выступит красноярский фольклорный ансамбль.
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