Хабаровские «ВОИНы» стартуют в отборе всероссийских соревнований

— В нашей команде собрались действительно сильные и опытные курсанты. Мы провели множество тренировок, чтобы синхронизировать действия, понять слабые и сильные стороны каждого. Я пришёл к простому, но важному выводу: побеждают не одиночки, а те, кто умеет работать плечом к плечу. Для меня «Путь ВОИНа» — это про взросление, ответственность и команду, — рассказал курсант-гвардеец хабаровского филиала Леонид Крапивин.