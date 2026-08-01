Хабаровские «ВОИНы» стартуют в отборе всероссийских соревнований

Команда «Амурские ВОИНы», представляющая Хабаровский край, примет участие в отборочном этапе всероссийских военно-тактических соревнований «Путь ВОИНА». Мероприятие пройдёт с 3 по 17 августа в Волгоградской области на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард». В состав региональной делегации вошли курсанты хабаровского филиала центра «ВОИН», успешно освоившие одну или несколько образовательных программ центра.
Перед отправкой на соревнования с бойцами встретился вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников. Он подчеркнул важность патриотического воспитания и возрождения традиций защитников Отечества.
— Вы — одни из лучших курсантов Хабаровского края. Надеемся, что вы покажете отличные результаты и представите регион как один из лучших в России. Благодаря центру «ВОИН» в стране возрождаются программы военно-патриотического воспитания, возвращается идеология реальных защитников Отечества. Уверен, что все эти качества помогут команде выступить на высоком уровне, — прокомментировал Артем Мельников.
Соревнования проводятся второй год подряд по поручению полпреда Президента РФ в ДФО, председателя наблюдательного совета центра «ВОИН» Юрия Трутнева. Их цель — закрепление на практике навыков, полученных курсантами в ходе обучения.
Подготовка «Амурских ВОИНов» велась несколько месяцев под руководством опытных инструкторов. В команде есть лидеры, которые уже участвовали в прошлогоднем «Пути ВОИНа» и теперь выступают наставниками для новичков.
— В нашей команде собрались действительно сильные и опытные курсанты. Мы провели множество тренировок, чтобы синхронизировать действия, понять слабые и сильные стороны каждого. Я пришёл к простому, но важному выводу: побеждают не одиночки, а те, кто умеет работать плечом к плечу. Для меня «Путь ВОИНа» — это про взросление, ответственность и команду, — рассказал курсант-гвардеец хабаровского филиала Леонид Крапивин.
В отборочном этапе примут участие 250 курсантов из 21 региона. Им предстоит пройти испытания, включающие скрытое передвижение на поле боя, разминирование тропы, преодоление заражённого участка, стрельбу из пневматической винтовки, полосу препятствий, разжигание костра, управление дронами (дисциплины «Небесный штурм» и «Воздушный лабиринт»), а также оказание первой помощи и эвакуацию раненого.
Помимо соревновательной программы, для участников организуют встречи с Героями России, ветеранами СВО и олимпийскими чемпионами. Курсанты посетят мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, музей-панораму «Сталинградская битва», а также примут участие в митинге и возложении цветов в Зале Воинской Славы.
В финал, который состоится в начале сентября в Ямало-Ненецком автономном округе, выйдут четыре лучшие команды по итогам отбора.