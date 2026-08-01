В Хабаровском крае в Тулучах заменят две старые котельные на одну новую

В поселок Тулучи Ванинского района Хабаровского края прибывает новая котельная. К вечеру оборудование массой около 90 тонн доставят на подготовленный фундамент.
Для новой установки заранее смонтировали свайное основание. Как сообщил глава Ванинского района Алексей Маслов, такой подход здесь используют с учетом опыта эксплуатации тяжелого оборудования — свайные фундаменты также подготовлены под бак-накопитель и резервный источник питания.
Новая котельная позволит отказаться сразу от двух давно устаревших объектов теплоснабжения. В этом году их законсервируют, а вместо них будет работать одна установка большей мощности.
Для подключения нового объекта специалисты уже заменили часть теплотрасс и установили дополнительные соединительные байпасы. По расчетам, это позволит сократить затраты по нескольким направлениям.
К новой системе теплоснабжения также подключат фельдшерско-акушерский пункт в Тулучах. Сейчас у него действует автономное отопление. Новый ФАП начал работу в прошлом году при поддержке правительства Хабаровского края.
В результате поселок получит более современную и мощную систему теплоснабжения, а количество действующих котельных сократится вдвое.