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В Хабаровском крае в Тулучах заменят две старые котельные на одну новую

Новая установка массой около 90 тонн позволит сократить расходы на теплоснабжение поселка и подключить к системе новый ФАП.

В поселок Тулучи Ванинского района Хабаровского края прибывает новая котельная. К вечеру оборудование массой около 90 тонн доставят на подготовленный фундамент.

Для новой установки заранее смонтировали свайное основание. Как сообщил глава Ванинского района Алексей Маслов, такой подход здесь используют с учетом опыта эксплуатации тяжелого оборудования — свайные фундаменты также подготовлены под бак-накопитель и резервный источник питания.

Новая котельная позволит отказаться сразу от двух давно устаревших объектов теплоснабжения. В этом году их законсервируют, а вместо них будет работать одна установка большей мощности.

Для подключения нового объекта специалисты уже заменили часть теплотрасс и установили дополнительные соединительные байпасы. По расчетам, это позволит сократить затраты по нескольким направлениям.

К новой системе теплоснабжения также подключат фельдшерско-акушерский пункт в Тулучах. Сейчас у него действует автономное отопление. Новый ФАП начал работу в прошлом году при поддержке правительства Хабаровского края.

В результате поселок получит более современную и мощную систему теплоснабжения, а количество действующих котельных сократится вдвое.