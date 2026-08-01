Стоматолог может заметить опасную болезнь раньше терапевта: Что показывает ваша полость рта

Иногда именно внимательный осмотр у стоматолога помогает выявить проблему на ранней стадии. Так, во время обычного профилактического приема врач заподозрил у одного из пациентов верхнечелюстной синусит и направил его к оториноларингологу. В другом случае длительная кровоточивость десен в сочетании с другими жалобами стала поводом рекомендовать пациентке консультацию кардиолога.