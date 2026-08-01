Россиянам рассказали о главном факторе риска развития рака легких

Главным фактором риска развития рака легкого остается курение. Для профилактики заболевания стоит отказаться от этой привычки. Об этом сообщил главный внештатный онколог Минздрава Иван Стилиди.
«Ведущим фактором риска возникновения рака легкого является курение. Поэтому лучше профилактикой заболевания по-прежнему остается отказ от этой вредной привычки», — сказал врач для РИА Новости.
Стилиди отметил, что отказ от курения помогает даже пациентам с уже диагностированным заболеванием. У онкобольных улучшается эффективность противоопухолевого лечения.
Ранее KP.RU сообщал, что в России наблюдается снижение заболеваемости раком легких, полости рта, глотки, гортани, пищевода и желудка. Онколог Давид Заридзе уточнил, что положительная динамика связана с сокращением потребления табака и алкоголя.