Ракета-призрак вызвала панику в США: главная новость из Ирана 1 августа

Корпус стражей исламской революции (КСИР) впервые применил против американских баз в Иордании модернизированную ракету «Хадж Касем» с гиперзвуковой головной частью. Это оружие, названное в честь убитого американцами генерала Касема Сулеймани, было представлено ещё в августе 2020 года, но с тех пор специалисты КСИР постоянно дорабатывали его боевую часть и систему наведения. И теперь эта «ракета возмездия» показала, на что способна.
Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии для aif.ru сразу отметил, что перехват таких ракет крайне затруднён.
«Иран уже активно применял гиперзвуковые ракеты по объектам на территории монархий Персидского залива, работали особенно эффективно по комплексам Patriot», — напомнил Кнутов. «Есть даже видео, как идёт такая ракета, и четыре ракеты Patriot выпускают и все промахиваются, — продолжил эксперт. — И иранская ракета прямо падает в место, где стоит комплекс».
Кнутов объяснил, в чем секрет неуязвимости «Хадж Касем». Сложность обусловлена траекторией: ракеты выводятся в ближний космос или на высоту около 80 км и затем пикируют на цель, резко сокращая время реакции для расчётов ПВО. Американские системы, напичканные искусственным интеллектом, просто не успевают среагировать.
«Даже с использованием компьютеров и элементов искусственного интеллекта системе Patriot требуется определённое время на развёртывание и пуск, а иранская ракета приходит быстрее, чем успевают сработать алгоритмы», — подчеркнул собеседник aif.ru.
При этом, как уточнил Кнутов, дальность «Хадж Касем» порядка тысячи километров. Но этот фактор, по его словам, полностью компенсируется уникальной траекторией и гиперзвуковой скоростью боевого блока. На ракету установлена интенсивно маневрирующая фугасно-проникающая головная часть, способная развивать скорость около 18 тысяч км/ч, а масса боеголовки составляет от 450 до 500 кг.
«Появление новой ракеты говорит о том, что подземные предприятия у Ирана существуют, функционируют, развиваются, и производство даже новых типов ракет налажено. И это вот продемонстрировал этот удар», — заявил Кнутов.
Эксперт также обратил внимание на постоянную модернизацию оружия в Иране.
«Иран модернизирует постоянно свои ракеты, не только гиперзвуковые, но и обычные баллистические, меняет траекторию. Это говорит о том, что ракетная промышленность Ирана существует, развивается и развивается успешно», — добавил он.
В связи с этим Соединённые Штаты находятся в большом затруднении.
«Соединённые Штаты в больших раздумьях в плане дальнейших действий в отношении Ирана. Единственное, чем они грозят — это ковровыми бомбардировками по инфраструктуре. Это электростанции, мосты, транспортные коммуникации», — подытожил Кнутов.
Саму ракету назвали в честь генерала Касема Сулеймани — командующего силами «Аль-Кудс» КСИР, которого убили в 2020 году. В иранской риторике это сразу задало тон: «Хадж Касем» восприняли как оружие возмездия и символ решимости. Ее называют «ракетой-призраком» за её физическую неуловимость для современных систем ПВО.