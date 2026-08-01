Ракета-призрак вызвала панику в США: главная новость из Ирана 1 августа

Корпус стражей исламской революции (КСИР) впервые применил против американских баз в Иордании модернизированную ракету «Хадж Касем» с гиперзвуковой головной частью. Это оружие, названное в честь убитого американцами генерала Касема Сулеймани, было представлено ещё в августе 2020 года, но с тех пор специалисты КСИР постоянно дорабатывали его боевую часть и систему наведения. И теперь эта «ракета возмездия» показала, на что способна.